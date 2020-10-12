أسباب وأعراض وعلاج شلل الوجه النصفي

يصاب البعض بشلل الوجه النصفي الذي يحدث نتيجة الضعف الشديد في عضلات الوجه، مما يؤثر على الوجه كله أو على جانب واحد من الوجه، كما قد ينتج عن تورم في العصب الذي يتحكم في عضلات الوجه، وغالبا ما يحدث الشلل النصفي بشكل مفاجئ.

ونتعرف فيما يلي على أسباب شلل الوجه النصفي وأعراضه وطرق علاجه..

أسباب شلل الوجه النصفي

التعرض إلى الجلطة الدماغية والنزيف في المخ مما يتسبب في الشلل النصفي.

قد تتسبب بعض الأمراض المزمنة في الإصابة بالشلل النصف، ومنها مرض السكري وضغط الدم المرتفع.

الإصابة في الالتهاب بالأغشية السحائية.

الإصابة بمرض التصلب المتعدد.

التعرض إلى الحوادث التي تؤثر على المخ.

الإصابة بالأورام في الدماغ.

أعراض شلل الوجه النصفي

الشعور بالصداع المستمر.

وجود ألم بأحد جانبي الوجه.

فقدان في حاسة التذوق.

عدم القدرة على التحكم في سيلان اللعاب.

عدم القدرة على التحكم في تغميض أحد العينين وتكوين الدموع.

الحساسية تجاه الأصوات.

عدم القدرة على السيطرة عند التبول.

عدم القدرة على تناول الطعام والمضغ بالشكل المعتاد.

قد يواجه المصاب بالشلل النصفي مشكلات في النظر.

فقدان الإحساس بجانب من الجسم.

علاج شلل الوجه النصفي

علاج شلل الوجه النصفي

عند ظهور أي من أعراض الشلل النصفي يجب استشارة الطبيب على الفور وقد يشمل العلاج بعض الخطوات ومنها:

التمارين العضلية والحركية والتي تعمل على منع تصلب الأعضاء والعمل على مرونتها.

تدريبات وتمارين تساعد على تنشيط الدورة الدموية، مما يحسن من القدرات البدنية للمصاب بالشلل النصفي.

قد يصف الطبيب أدوية مضادة للفيروسات وأدوية كورتيكوستيرويد.

وصف قطرات العين التي تساعد على حمايتها من التهيج والجفاف، وهذا للحفاظ على رطوبة العين مما يساعد على زيادة القدرة على إغلاقها، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.