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أسباب ومخاطر الشخير.. انتبهوا لكبر حجم اللسان!

19 - يناير - 2021
نوم

نوم

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قالت الجمعية الألمانية لطب الباطنة إن الشخير لا يعد مزعجا فقط، بل قد يكون خطيرا أيضا.

وأوضحت الجمعية أن الشخير له أسباب عدة تتمثل في السِمنة والربو والإفراط في شرب الكحول وضيق المسالك التنفسية ووجود بوليبات في الأنف والحلق.

وأضافت أن الشخير قد يرجع إلى أسباب خلقية مثل كبر حجم اللسان وصغر حجم الفك السفلي وطول لهاة الحلق.

وأشارت الجمعية إلى أن الشخير يستلزم استشارة الطبيب إذا كان صوته عاليا للغاية أو متقطعا؛ حيث إنه يرفع حينئذ خطر الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومن ثم خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة.

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