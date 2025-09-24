أسرار النظام الغذائي لمرضى التهاب المفاصل: ما يساعدك وما يفاقم الألم

يُعد التهاب المفاصل من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً حول العالم، إذ يسبب آلاماً وتيبساً وتورماً يعيق الحركة ويؤثر على جودة الحياة اليومية. ويشمل المرض أنواعاً شائعة مثل التهاب المفاصل العظمي والروماتويدي والصدفي.

وبالرغم من عدم وجود علاج نهائي للمرض، فإن النظام الغذائي يلعب دوراً مهماً في التخفيف من الأعراض إلى جانب الأدوية والعلاج الطبيعي، بحسب تقرير نشرته صحيفة Times of India.

وأوضحت مؤسسة التهاب المفاصل الأميركية أن بعض الأطعمة الغنية بـ أحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية المضادة للالتهابات تساعد في خفض الالتهاب، وتخفيف الألم، وتعزيز صحة المفاصل. من أبرز هذه الأطعمة: الأسماك الدهنية، المكسرات، الخضراوات الورقية، والحبوب الكاملة.

أطعمة تدعم صحة المفاصل

الأسماك الدهنية : مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل، الغنية بأحماض أوميغا-3 التي تقلل البروتينات الالتهابية وتخفف تيبّس المفاصل وآلامها، خصوصاً لدى مرضى الروماتويد.

الفاصوليا : مصدر غني بالألياف والبروتين، تساهم في خفض مستويات البروتين المتفاعل سي (CRP) المرتبط بالالتهابات. كما تُعد بديلاً صحياً للحوم، وتدعم صحة القلب واستقرار سكر الدم.

المكسرات والبذور : مثل اللوز والجوز والفستق وبذور الكتان والشيا، وهي مصادر للدهون الصحية وأوميغا-3 والمعادن التي تدعم قوة العظام وتقلل الالتهاب. ونظراً لغناها بالسعرات الحرارية، يُنصح بتناول كميات صغيرة منها.

الفاكهة والخضراوات : مثل التوت والفراولة الغنية بمضادات الأكسدة التي تُصلح تلف الخلايا، والخضراوات الورقية كالسبانخ والبروكلي الغنية بفيتامين K والكالسيوم، إضافة إلى الحمضيات كالبرتقال والليمون التي تزود الجسم بفيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين.

الزنجبيل والثوم : يحتويان على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف آلام المفاصل وتيبسها.

الحبوب الكاملة : مثل الأرز البني والشوفان والكينوا، التي تُخفض مستويات بروتين CRP وتُحافظ على استقرار سكر الدم.

زيت الزيتون البكر الممتاز: غني بمضادات الأكسدة ومركب الأوليوكانثال الذي يعمل بطريقة مشابهة لبعض المسكنات. في المقابل، هناك أطعمة تزيد من حدة الالتهاب وتفاقم الأعراض، وأبرزها: الأطعمة المقلية، والأطعمة المصنعة والمليئة بالسكريات، واللحوم الحمراء والمصنّعة، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والدهون المتحولة، والتبغ، والكربوهيدرات المُكررة.