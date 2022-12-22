أسرع رجيم لإنقاص الوزن 7 كيلو في أسبوع

يلعب نوع الطعام دورًا مهمًا في حياتنا، فقد يتسبب تناول بعض المأكولات في ارتفاع نسب سكر الدم والإصابة بالعديد بالمخاطر الصحية.

الخيار من الثمار المفيدة جداً للجسم، فهل من المعقول أن هذه الثمرة بمفردها تستطيع حرق الدهون؟ نتعرف اليوم على فوائد رجيم الخيار وأضراره.

في حين أن الخيار صحي ومفيد للإنسان، يتساءل الكثير عن مدى فعالية هذا النظام الغذائي في فقدان الوزن بصورة سريعة. نستعرض في هذه المقالة معلومات كافية عن رجيم الخيار وإيجابيات وسلبيات النظام، مع معرفة ما إذا كانت طريقة آمنة وصحية لخسارة الوزن.

رجيم الخيار ما هو؟

هو نظام غذائي قصير المدى يعتمد بشكل أساسي على تناول الخيار كوجبة خفيفة ما بين الوجبات الثلاثة الرئيسية، أو كوجبة رئيسية خلال اليوم. بجانب الخيار، هناك أنواع قليلة من الأطعمة المسموحة والتي تكون غنية بالبروتين مثل البيض، الدجاج، الأسماك. ويوصي باستبدال معظم الأطعمة بالخيار، مما يجعله من أنواع الرجيم القاسية وغير المتنوعة.

رجيم الخيار كم ينزل في الأسبوع؟

يمكن تطبيق هذا النظام الغذائي لمدة 7-14 يوماً لفقدان الوزن من 7-14 كيلوجراماً، على أن يتم خسارة كيلو واحد كل يوم. مع العلم، أن هذا النظام قصير المدى -بمعنى أنه يستحيل تجربته على المدى الطويل وإلا وقع الإنسان في دائرة الأمراض التي لا حصر لها.

وعلى الرغم من فعالية النظام في فقدان الوزن، إلا أنه ينصح دائماً بمعرفة الأطعمة المسموحة وما هو ممنوع، إمكانية التنويع أو الاستبدال ما بين الوجبات، إيجابيات وسلبيات النظام، فوائده والمخاطر المحتمل حدوثها عند اتباع ذلك النظام، وما إلى ذلك.

أساسيات حمية الخيار

قد تندهش من عدم وجود قواعد أو أساسيات خاصة بهذا النظام الغذائي. فهو يعتمد على تناول الخيار في معظم الوجبات، متى شَعرت بالجوع. هل هذا كل ما في الأمر؟

بالطبع لا، فهناك بعض العناصر التي يمكن إضافتها للنظام الغذائي وهي:

البروتينات: يمكنك إضافة كمية قليلة جداً من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، اللحوم الخالية من الدهون، الدجاج الخالي من الجلد، الأسماك، الجبن القريش، الزبادي.

الفواكه والخضروات الطازجة: بشرط أن تبقى عند الحد الأدنى، من أمثلتها: الطماطم، السبانخ، الكرفس.

الكربوهيدرات: المتمثلة في الأرز البني، البطاطس، خبز القمح.

الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون.

الأطعمة الواجب تجنبها مع حمية الخيار

في حين أن النظام لا يتطلب تجنب أي أطعمة محددة، فهو يوصي باستبدال معظم الأطعمة بالخيار. إلا أننا حرصنا على تقديم قائمة من التعليمات الواجب اتباعها من أجل إنجاح حمية الخيار، وهي كما يلي:

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل: الحلويات والصودا.

لا يفضل القلي العميق في طهي البروتين المسموح به في النظام، حيث إن الشوي هو أفضل طريقة لتذويب كافة الدهون الموجودة في اللحوم والدجاج والأسماك.

الابتعاد عن الفواكه السكرية مثل المانجو.

فوائد الخيار للرجيم لإنقاص الوزن

يعتبر أكثر الأنظمة الغذائية نجاحاً في إنقاص الوزن، هي الحمية التي تعتمد على تقليل السعرات الحرارية أكبر قدر ممكن، مع تجنب تناول كميات كبيرة من النشويات والسكريات.

والجدير بالذكر أن الخيار يعد من الثمرات ذات السعرات الحرارية المنخفضة جداً، فهو يحتوي على 14 سعراً حرارياً فقط في الشريحة الواحدة.

بحيث تحتوي ثمرة واحدة من الخيار المقشر على 24 سعراً حرارياً، في حين الخيار غير المقشر يحتوي على 45 سعراً حرارياً.

كل هذه الأرقام لا تتعدى 1٪ من السعرات الحرارية المسموح بها داخل أي نظام غذائي لخسارة الوزن.

ومن ثم يصبح الخيار غير مفيد للصحة العامة فحسب، بل يساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن وبالتالي يعد إضافة مميزة وجيدة جداً داخل الأنظمة الغذائية.