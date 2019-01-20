أشعلوا ورق الغار في منازلكم.. ما سيحصل بعد 5 دقائق سيُذهلكم!

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ورق الغار

ورق الغار من الأشجار العطريّة دائمة الخضرة التي تشتهر بزراعتها الهند، وتعرف باسم (Tejpatta) وأيضاً تزرع في دول البحر الأبيض المتوسط، وهو واسع الانتشار في جميع الدول العربية والغربية، ويستخدم في الطبخ على نطاق واسع وفي تحضير العطور وأدوات التجميل المختلفة، ويعرف ورق الغار الهندي بشكله البيضاوب وطعمه اللاذع الذي يشبه لحد كبير عيدان القرفة.

يحتوي ورق الغار على مجموعة كبيرة من الفوائد والعلاجات الطبية، ويستخدم إّما أوراقاً طازجة أو جافة أو مطحونة، وفي جميع الحالات نحصل على نفس النتيجة من الناحية العلاجية أو في مجال الطبخ وتحضير المواد التجميلية، ولكن يجب الانتباه لطريقة وكمية الاستخدام بسبب طعمه المر.

فوائد ورق الغار الطبية

تحتوي أوراق الغار على نسبة كبيرة من المركبات المشتقة النباتية والفيتامينات والمعادن، التي كانت تستخدم في عهد البيونانيين لعلاج العديد من الأمراض، وكانوا يعتبرونه رمزاً للصحة والقوة.

علاج لمرض السكري

حيث أثبتت الدراسات أنّه يعمل على تخفيض مستوى السكر في الدم، وكذلك يخفّف من مستوى الدهون الثلاثية المركبة ومن الكولسترول، ويساعد في تنظيم عملية القلب والأنوسلين، ويستخدم لمدّة شهر كامل عن طريق تجفيفه وطحنه وتناول ملعقة مه يومياً مع الماء أو جافاً ثم شرب الماء بعده.

الضغط النفسي والقلق يلاحقاننا في كل يوم.. حتى تتخلص منهما يمكنك بكل بساطة حرق ورقة غار.

إن حرق ورقة غار يومياً يساعد على الاسترخاء ويخفف من القلق النفسي في غضون 5 دقائق فقط. قد يبدو ذلك مستحيلاً ولكنها الحقيقة.

لقد تمّ اكتشاف خصائص ورق الغار العلاجية عبر جينادي مالكوف وهو عالم روسي مشهور.

ومن المعروف أن ورق الغار يستعمل للطبخ بسبب نكهته ورائحته ولكنه أيضاً مستعمل في الزيوت العطرية لمعالجة عدة مشاكل جلدية.

وورق الغار يساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء. إليكم كيف يمكن الاستفادة من ورق الغار للتخفيف من القلق والضغط النفسي.

خذ ورقة غار واحرقها في غرفتك ومن ثم اترك الغرفة مدة 10 دقائق، عندما تعود ستلاحظ جواً من الهدوء تولّد من دخان الغار.

عندما تحرق ورقة الغار تتحرر بعض المواد التي تخلق تدفقاً إيجابياً للطاقة، لذا يكفي أن تتنشق الدخان بعمق حتى تشعر بالهدوء.