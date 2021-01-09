أضرار المشروبات الخالية من السكر على الصحة

يدل داء السكري النوع 2 أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو أن الخلايا لا تمتص الأنسولين الذي ينتجه.

ويُعتقد أن قرارات نمط الحياة غير الصحية تلعب دورا في الإصابة بالمرض. لذلك، قد يكون اتباع أسلوب حياة صحي بمثابة حاجز ضد الحالة المزمنة.

وقد يبدو اختيار ما يجب تضمينه وما ينبغي تجنبه أمرا سهلا بدرجة كافية، ولكن يصعب تصنيف بعض العناصر.

وأوضح الدكتور إيان برايثويت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Habitual، أن المشروبات الخالية من السكر قد تبدو صحية، ولكنها غالبا ما تحتوي على “محليات خالية من السكر”.

ويقول برايثويت: “المحليات الخالية من السكر (والمنتجات التي تستخدمها عادة، مثل دايت صودا)، يمكن أن تبدو صحية لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية”.

وفي الواقع، يستشهد الدكتور برايثويت بدراسات تظهر أن استخدام المحليات مثل السكرالوز، قد يزيد في الواقع من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وزيادة الوزن وأمراض التمثيل الغذائي.

وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون بدائل السكر، يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام في بقية وجباتهم – بشكل أساسي للتراجع عن أي تأثير إيجابي قد يكون لديك على تناول السعرات الحرارية.

ماذا ينصح الدكتور برايثويت؟

يقول: “إذا كنت تحاول خفض السكر ولكن لا يمكنك تخيل الحياة بدون الشوكولاتة (أو أيا كانت الحلوى التي تختارها!)، ففكر في السماح لنفسك بالانغماس فقط في أيام معينة من الأسبوع. في الأيام الأخرى، ابحث عن بديل مثل الفاكهة المجففة لتظل في متناول اليد، في حال كنت تشعر بالفعل بالرغبة الشديدة”.

مخاطر صحية خفية أخرى يجب توخي الحذر منها

يحذر برايثويت من أن تناول الفاكهة يوفر فوائد صحية لا حصر لها، ولكن يجب أن تكون حذرا من محتواها من الفركتوز، وهو سكر طبيعي موجود في الفواكه وعصائر الفاكهة وبعض الخضروات والعسل.

ولضمان تحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية مع تقليل المخاطر التي يشكلها الفركتوز، يجب عليك اختيار تناول الفاكهة الكاملة بدلا من العصير، كما ينصح برايثويت.

ويوضح أيضا: “الفاكهة الكاملة غير مكررة، وبالتالي فهي أفضل بكثير بالنسبة لك من الوجبات الخفيفة الحلوة الأخرى، بسبب الألياف والمواد المغذية التي تحتوي عليها، والتي تقاوم العديد من الآثار الضارة للفركتوز. والاستنتاج الواضح هنا هو محاولة استبدال الحلوى أو الوجبات الخفيفة السكرية بالفواكه الكاملة”.

ولكن، كما يشير، قد تكون هناك فرص أخرى للقيام بذلك أيضا، مثل تبديل السكر في الحبوب بالتوت المجفف، أو تناول الفراولة مع القليل من الشوكولاتة، بدلا من لوح الشوكولاتة وحده.

ويضيف برايثويت: “تجدر الإشارة إلى أنه بينما يحافظ العصير على بعض العناصر الغذائية والفيتامينات في الفاكهة، فإنه يتجاهل الألياف – ويترك لك كمية الفركتوز نفسها التي تحصل عليها في كوكاكولا”.

وتشمل أعراض مرض السكري النوع 2:

1. التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل.

2. الشعور بالعطش طوال الوقت.

3. الشعور بالتعب الشديد.

4. إنقاص الوزن دون محاولة.

5. عدم وضوح الرؤية، وذلك بحسب “إكسبريس”.