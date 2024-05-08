"أطباء بلا حدود" تدعو لخفض أدوية السكري الجديدة.. ما السبب؟

دعت منظمة “أطباء بلا حدود” غير الحكومية، اليوم الأربعاء، شركات الصناعات الدوائية إلى خفض أسعار أقلام الأنسولين وأدوية السكري الجديدة لإنهاء “سياسة المعايير المزدوجة”.

ولاحظت المنظمة غير الحكومية في تقرير أصدرته الاربعاء أن “سعر أقلام الأنسولين المرتفع يعني أنها غير متاحة على الإطلاق تقريباً لسكان البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ونادراً ما تستخدمها الوكالات الإنسانية”.

ورأت المنظمة أن على شركات الأدوية الرئيسية في علاج مرض السكري “إيلاي ليلي” و”نوفو نورديسك” و”سانوفي” أن “تخفض من الآن أسعار أقلام الأنسولين” التي تنتجها، وفي الوقت نفسه، على المنظمات الإنسانية “اعتماده بشكل أكثر منهجية في الرعاية” التي توفرها، على قول المستشارة في “أطباء بلا حدود” هيلين بايغرايف.

واعتبرت في بيان أن “ما من مبرر للمعايير المزدوجة السائدة اليوم في علاج مرض السكري”، مشيرة إلى أن “استخدام أقلام الأنسولين قد يكون أقل تكلفة من القوارير والمحاقن القديمة”.

وأشارت المنظمة استناداً إلى أبحاثها عن تكاليف الإنتاج إلى أن “أقلام الأنسولين التناظرية يمكن بيعها بشكل مربح في مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 111 دولاراً لكل مريض سنوياً، بما في ذلك الأنسولين والجهاز اللازم لحقنه”.