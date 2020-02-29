الصحة

أطباء يحذرون من الإفراط في استخدام معقمات الأيدي للوقاية من “كورونا”

حذر أطباء يابانيون من أن استخدام معقمات الأيدي القائمة على الكحول لا يحمي من خطر الإصابة بفيروس كورونا، كونها تزيل البكتيريا النافعة التي تلطف الجلد وتصد مسببات الأمراض.

التحذير نقلته صحيفة “إكسبريس” البريطانية عن شركة يابانية متخصصة في إنتاج المواد الكيماوية.

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وقالت الأخيرة إن الإفراط في استخدام منتجات تعقيم الأيدي يمكن أن تزيل البكتيريا النافعة، وهي التي تحمي الجلد وتصد مسببات الأمراض.

وحسب الشركة، فالكحول المستخدم ضمن تركيبة المعقمات يحرم البشرة من الزيت والماء، ويمكن أن يؤدي إلى بشرة جافة أو تالفة، وبالتالي تتحول إلى مرتع للبكتيريا وتزيد أيضا من خطر دخول الفيروسات إلى الجسم من خلال الجروح في الجلد.

التحذير يأتي في وقت يزيد فيه الإقبال على شراء المطهرات في مختلف دول العالم بمستويات قياسية مع تفشي فيروس كورونا، علما بأن الأطباء أرفقوا هذا التحذير بالتأكيد على أهمية غسل اليدين بالصابون، كطريقة فعالة للوقاية من غالبية الأمراض.

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