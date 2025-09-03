الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
أطعمة بسيطة قد تكون سلاحك السري ضد أمراض القلب وخطر الوفاة المبكرة

منذ 28 ثانية
طعام

وجدت دراسة جديدة أن تناول الخضروات الورقية والأطعمة مثل الموز قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وعدم انتظام ضرباته والوفاة بنسبة تصل إلى الربع.

فالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل السلمون والبروكلي والسبانخ تساعد الجسم على التخلص من المزيد من الملح وتقلل احتمالية الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب بنسبة 24%.

وفي الدراسة التي نشرت نتائجها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد، اختبر الباحثون 1200 مريض بحالات قلبية مزمنة، حيث تم توجيه 600 منهم لاتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم ومنخفض في اللحوم.

وأوضح البروفيسور هينينغ بوندغارد، المؤلف الرئيسي للدراسة من مستشفى جامعة كوبنهاغن: “تطور جسم الإنسان على نظام غذائي غني بالبوتاسيوم ومنخفض الصوديوم – عندما كنا نعيش في السافانا ونأكل الفواكه والخضروات“.

وأضاف: “أصبحنا الآن نتبع نظاما غذائيا حديثا يعتمد على الأطعمة المصنعة، وكلما زادت المعالجة، زاد الصوديوم في الطعام وانخفض البوتاسيوم.. وهو تغير جذري“.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم ارتبط بشكل عام بانخفاض كبير في خطر الإصابة بالأحداث القلبية والدخول إلى المستشفى أو الوفاة من أي سبب.

يذكر أن دراسة سابقة نشرت في أبريل في مجلةAmerican Journal of Physiology-Renal Physiology وجدت أن تناول المزيد من البوتاسيوم يمكن أن يخفض ضغط الدم أيضا.

وقالت أنيتا لايتون، إحدى مؤلفي الدراسة: “يشير بحثنا إلى أن إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم إلى نظامك الغذائي مثل الموز أو البروكلي قد يكون له تأثير إيجابي أكبر على ضغط الدم من مجرد تقليل الصوديوم“.

