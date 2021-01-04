أطعمة تحميك من الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية

بالامكان تجنب الجلطات القلبية والدماغية من خلال اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الأطعمة التي تقاوم تجلط الدم، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون والتي تكون المسبب الرئيسي للإصابة بالجلطات ومضاعفاتها الخطيرة.

وحدد تقرير نشر في موقع webteb، بعض الأطعمة التي تحميك من الجلطات:

1.الشوكولا الداكنة، من أهم الأطعمة التي تحميك من الجلطات، نظرا لأنها تحتوى على مركبات الفلافونيدات التي تمنع تخثر الدم وتمنع تراكم الصفائح الدموية.

2. البندورة التي تحتوى على حمض الكلورجينيك الذى يسهم في منع تراكم الصفائح الدموية التي تساعد على التجلط بالدم.

3.الأفوكادو والذى يحتوى على فيتامين e، الذى يحميك من التجلط .

4. المكسرات والتي هي أيضا غنية بفيتامين e، والذى يمنع تجلط الدم داخل الجسم ويزيد من الدورة الدموية داخل الجسم

5. البصل الذى يحتوى على مادة الكيرستين المضادة للأكسدة، والتي تمنع التصاق صفائح الدم.

6. تناول اسماك الماكريل، السردين، والسالمون، وكذلك زيت السمك، فكل هذه الأصناف تحتوي على الأوميجا 3 التي تعزز مستوى سيلان الدم و تمنع تكون الجلطة، وتحمي من الإصابة بمختلف أمراض القلب.

وحذر التقرير من تناول الطعمة الضارة التي تعرضك لتكون الجلطات والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون التي تؤثر على الشرايين والقلب، أبرزها الوجبات السريعة واللحوم التي تعمل على رفع مستوى الكوليسترول في الدم، وذلك بحسب “اليوم السابع”.