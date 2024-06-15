أطعمة تكافح الحساسية الموسمية.. ما هي؟

تظهر أعراض حمى القش الشائعة عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مسببات الحساسية، وتشمل الدموع وحكة العيون وألم الحلق وسيلان الأنف واحتقانه.

وعندما يتنفس الفرد المواد المسببة للحساسية (حبوب الطلع)، يطلق الجسم مادة كيميائية طبيعية تسمى الهستامين، ما يؤدي إلى الاستجابة للحساسية.

وأوضح خبراء الصحة أنّ “كيرسيتين” يعد أحد مضادات الأكسدة الموجودة في العديد من الأطعمة الشائعة، والتي ثبت أنها تساعد في تخفيف الحساسية. ويعتقد أنه يمنع الإنزيمات التي تساهم في الالتهاب، مثل الهيستامين.

ووجدت إحدى الدراسات، التي أجريت على 66 شخصاً في اليابان، أن أولئك الذين تناولوا 200 ملغ من “كيرسيتين” يوميا لمدة 4 أسابيع، شهدوا انخفاضاً في أعراض الحساسية، مثل حكة العين والعطس وسيلان الأنف، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا عقارا وهميا.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة الغنية بـ”كيرسيتين”، ويمكن أن تحد من الحساسية الموسمية:

1. الشوكولاتة الداكنة

2. شاي البابونج

3. الأعشاب

4. التفاح

5. الطماطم

6. البصل

7. الفلفل الحلو