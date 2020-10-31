أطعمة ضرورية للحماية من جفاف الجلد في الشتاء

ذكر تقرير لصحيفة time now news، ان فصل الشتاء يتميز برياح جافة وقاسية يمكن أن تجرد الجلد من رطوبته الطبيعية ما يؤدي الى امكانية معاناة الناس من الاحمرار والحكة والجروح بسبب الجفاف، وهناك أطعمة يجب أن تدرج في النظام الغذائي لتقليل الجفاف والحصول على بشرة أكثر صحة.

واكد التقرير بداية على ضرورة استهلاك كمية كافية من الماء، للحفاظ على صحة الجسم والجلد ، إلا أننا خلال فصل الشتاء نميل إلى عدم الشعور بالعطش ، وبالتالي ، لا نستهلك كمية كافية من الماء طوال اليوم هذا يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم ، وجفاف الجلد، لذلك يجب التأكد من شرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء كل يوم.

الحليب كامل الدسم : يحتوي الحليب كامل الدسم على الدهون والبروتينات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك. يمكنك وضع الحليب على المنطقة المصابة كعلاج منزلي ، وحتى شربه لجني فوائده للبشرة الجافة خلال الشتاء.

جوز الهند : يستخدم زيت جوز الهند كعلاج لتساقط الشعر وإبطاء نمو الشعر. جوز الهند هو أيضًا عنصر مغذي يستخدم في العديد من منتجات العناية بالبشرة الشتوية تحتوي الفاكهة على دهون صحية متنوعة تساعد على تغذية البشرة من الداخل وتقليل الجفاف يمكن طهي طعامك في زيت جوز الهند ، أو تناول زيت جوز الهند كعلاج ، أو تناول جوز الهند كوجبة خفيفة فقط إذا كنت تريد الحفاظ على صحة بشرتك.

المكسرات والبذور: المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز صحية جدًا للبشرة ، خاصةً خلال فصل الشتاء، أنها تحتوي على العناصر الغذائية مثل فيتامين أ ، هـ ، والدهون الصحية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد.

دقيق الشوفان: يعتبر دقيق الشوفان من أكثر خيارات الإفطار الصحية ، وخاصة لفقدان الوزن ومع ذلك ، فإن الطعام غني أيضًا بالفيتامينات والألياف يقترح الخبراء أن الألياف تساعد في تقليل احمرار الجلد ، كما تمنع الجلد الميت، كما أنه يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر ، وهو ما يضر بصحة الجلد علاوة على ذلك ، يمكنك إضافة المكسرات والفواكه إلى دقيق الشوفان لجعله أكثر تغذية وصحة.