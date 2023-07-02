أطعمة ممنوعة على مرضى القولون العصبي

على الرغم من عدم وجود علاج نهائي لمرض القولون العصبي، إلا أن هناك بعض الأطعمة لها تأثير سلبي على الجهاز الهضمي، مما تزيد من الأعراض لتصبح أكثر سوءاً، لا يوجد نظام غذائي واحد واحد يناسب كل شخص مصاب باضطراب القولون العصبي حيث تختلف جسم كل شخص عن الآخر، لكن قد يؤدي تجنب الأطعمة التالية إلى الشعور ببعض الراحة:

منتجات الألبان

يمكن أن يسبب الحليب والأطعمة الأخرى التي تحتوي على اللاكتوز؛ مثل: الجبن، والآيس كريم، والقشدة الحامضة، الغازات والانتفاخ لدى مرضى القولون العصبي، ويعود السبب لذلك على عدم قدرة الأمعاء الدقيقة على امتصاص اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان، والذي يمر غير مهضوم إلى القولون، حيث تُخَمر البكتيريا الموجودة في الأمعاء وتسبب غازات وتشنجات في البطن.

إذا شعرت أن منتجات الألبان تسبب مشاكل هضمية مزعجة أو تعاني من حساسية اللاكتوز، ففكر في التبديل إلى بدائل الألبان؛ مثل: حليب اللوز، وحليب الصويا، وحليب جوز الهند، وقد يؤدي التحول إلى منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم إلى تقليل الأعراض أيضاً.

الكافيين

يمكن أن يزيد الكافيين من الإسهال، وهو عرض رئيسي آخر لمتلازمة القولون العصبي، تشمل المصادر العالية بالكافيين القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والشوكولاتة، حيث يجب التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين بما لا يزيد عن 3 أكواب في اليوم.

الأطعمة المقلية

إن الإفراط في تناول الأطعمة المقلية؛ مثل: البطاطس المقلية والوجبات السريعة، يمكن أن تسبب مشاكل صحية، قد يكون المحتوى العالي من الدهون الموجودة في هذا النوع من الأطعمة صعباً بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، حيث يمكن أن يغير قلي الطعام من التركيب الكيميائي للأغذية، مما يجعل هضمها أكثر صعوبة، وتؤدي إلى أعراض هضمية مزعجة.

الفول والبقوليات

يعد الفول والبقوليات؛ مثل: الفاصولياء، والعدس، والبازيلاء مصدراً رائعاً للبروتين والألياف، لكنها يمكن أن تحفز من أعراض القولون العصبي، حيث تسبب غازات وآلام في البطن، حاول تجنب نوع واحد من البقوليات لترى ما إذا كان هذا يساعد في تحفيز أعراض القولون العصبي، يُنصح عند تناول البقوليات نقعها طوال الليل ثم غسلها قبل الطهي، يمكن أن يساعد ذلك الجسم على هضمها بسهولة أكبر.

الأطعمة المصنعة

تشمل أمثلة الأطعمة المصنعة ما يلي:

الأطعمة المعلبة.

وجبات مجمدة معدة مسبقاً.

اللحوم المصنعة؛ مثل: اللانشون والنقانق.

الوجبات سريعة التحضير.

الوجبات الخفيفة؛ مثل: رقائق البطاطا، البسكويت.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من هذه المكونات إلى مشاكل صحية لأي شخص، بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تحتوي على مواد مضافة أو مواد حافظة قد تؤدي إلى حدوث نوبات من التهاب القولون العصبي، وجدت الدراسات أيضاً أن تناول 4 حصص من الأطعمة فائقة المعالجة يومياً ارتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض القولون العصبي.

الثوم والبصل

يعتبر الثوم والبصل من العناصر المنكهة الرائعة في الطعام، لكن يُصعب على الأمعاء تحلل هذه العناصر، مما يسبب غازات مؤلمة في البطن، سواء أكانت نيئة أو مطبوخة.

الخضروات الصليبية

تشمل الخضروات الصليبية؛ مثل: البروكلي، والقرنبيط، والملفوف، التي يصعب على الجسم هضمها وهذا هو السبب في أنهما قد يؤديان إلى ظهور أعراض لدى المصابين وغير المصابين بمرض القولون العصبي، بالغازات، وفي بعض الأحيان، الإمساك، كما يُسَهِل طهي هذه الخضار هضمها بالجسم، لذا حاول تحميص أو شَوي هذا النوع من الخضروات إذا كنت قد تتناولها نيئة.

أطعمة أخرى مضرة بالقولون العصبي

فيما يأتي مجوعة من الأطعمة والمشروبات التي قد تضر بالقولون العصبي، مع العلم أن أعراض القولون العصبي تختلف من شخص لآخر:

الكحول.

الأطعمة الحارة.

الأطعمة التي تحتوي على العديد من التوابل.

الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين؛ مثل: القمح والشعير.

الأطعمة عالية السكر؛ مثل: العسل، وشراب الذرة عالي الفركتوز، والمشروبات المحلاة.