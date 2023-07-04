أطعمة ومشروبات تساعد الجسم على مواجهة ارتفاع الحرارة

من المعروف أنه مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، يزيد فقدان الجسم للسوائل، وتقل نسبة الإلكتروليتات التي يتم فقدها مع العرق.

الإلكتروليتات هي معادن تساعد الجسم في الحفاظ على توازن السوائل، وتعزيز وظائف الخلايا العصبية، إلى جانب الحماية من تقلصات العضلات.

وللحفاظ على رطوبة الجسم قدر الإمكان في درجات الحرارة المرتفعة، هناك عدد من المصادر الطبيعية للإلكتروليتات، ذكرها موقع “onlymyhealth”، توفر للجسم احتياجه ليبقى منتعشًا طوال الوقت. وتشمل:

عصير البطيخ

البطيخ مصدر رائع للترطيب، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء، وغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

البطيخ مصدر رائع للترطيب ويحتوي على نسبة عالية من الماء

مشروب جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند مشروب طبيعي منخفض السعرات الحرارية وغني بالإلكتروليتات.

كما يوفر كمية مناسبة من المعادن الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم.

فلا تقتصر أهميته على توفير الإلكتروليتات فحسب، بل يوفر أيضًا ترطيبًا وطعمًا منعشًا.

يعتبر ماء جوز الهند مشروب طبيعي منخفض السعرات الحرارية وغني بالإلكتروليتات

شاي الأعشاب

توفر بعض أنواع شاي الأعشاب، مثل شاي الكركديه أو شاي النعناع، نسبة لا بأس بها من الإلكتروليتات الطبيعية.

فشاي الكركديه مليء بمضادات الأكسدة، بينما الشاي بالنعناع يمكن أن يساعد في تبريد الجسم وتوفير تأثير مهدئ.

الفواكه الطازجة والخضراوات الورقية

الفواكه مثل الموز والبرتقال والكيوي، وكذلك الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت، تحتوي جميعها على الإلكتروليتات كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

ويساعد إضافتها باستمرار إلى النظام الغذائي، إلى ترطيب الجسم وتوفير قدر كبير من الانتعاش خلال الصيف.

ينصح الخبراء بشرب ماء الخيار باستمرار على مدار اليوم – مشاع إبداعي

مشروب الخيار

عند نقع شرائح الخيار في الماء، فإنها تصنع مشربًا منعشًا غني بالإلكتروليتات، كما أن الخيار مرطب ويحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وينصح الخبراء بشرب ماء الخيار باستمرار على مدار اليوم.

عصير الليمون

الليمون غني بالبوتاسيوم وفيتامين C، ويساعد بشكل كبير على تجديد الإلكتروليتات وتعزيز جهاز المناعة.

كما أن عصر الليمون الطازج على الماء طعمًا مميزًا ونكهة فريدة.