أعراضه شبيهة بالخرف.. مرض غامض يحير الأطباء ويثير الذعر في كندا

هزت مجموعة من الأعراض العصبية الشديدة إحدى في كندا ولا يزال الأطباء في حيرة من أمرهم حول أسباب الإصابة وكيفية العلاج.

وتأثر أكثر من 200 مقيم في نيو برونزويك بكندا باضطراب شبيه بالخرف يسبب هلوسات حادة وعدم القدرة على التحدث والكتابة وهفوات الذاكرة وحتى الشلل الجسدي.

إحدى هؤلاء المرضى هي غابرييل كورمير التي اضطرت ، في سن العشرين ، إلى التوقف عن حبها للتزلج على الجليد وترك الجامعة عندما مرضت في عام 2019 ، وأصبحت منهكة لدرجة أنها بحاجة الآن إلى كرسي متحرك.

يحقق مسؤولو الصحة الذين يحققون في الحالات في ما إذا كان الجاني هو الطعام والماء الملوثين بتكاثر الطحالب الخضراء المزرقة في مصادر المياه.

وكان آخر هو التعرض الشديد لمبيد الأعشاب غليفوسات.

ما بدأ كتحقيق شامل على مستوى الحكومة في عام 2021 انتهى بإصرار المسؤولين في فبراير 2022 على أن القضايا ليست ذات صلة.

أشار وقف الحكومة المفاجئ للتحقيق في الحالة الغامضة للخبراء الطبيين إلى أنها تهدف إلى حماية مصالحها المالية ، ولا سيما صيد الأسماك والصناعات الحرجية الضخمة في المنطقة.

واصل أحد الأطباء في مركز اللغز ، الدكتور أليير ماريرو ، الضغط من أجل تحقيق تقوده الحكومة ورأى مرضى في نيو برونزويك يظهرون الأعراض ، وأخبر كندا مؤخرًا أن عدد الحالات قد تجاوز 200 حالة.

كان المرضى في المقام الأول في منطقتين من نيو برونزويك: مونكتون وشبه جزيرة أكاديان.

كان الدكتور ماريرو ، الطبيب المقيم في مونكتون ، أول من اكتشف الأعراض لدى المرضى هناك.

بحلول عام 2018 ، كان الدكتور ماريرو قد شهد ثماني حالات إجمالية. في العام التالي كان المجموع 20 ، ثم 38 في العام التالي لذلك. وحتى 48 بحلول أبريل / نيسان 2021. بعد ذلك توقفت المقاطعة عن إجراء العد.

لكن المرضى ما زالوا يطلبون المساعدة من الدكتور ماريرو ، الذي أصبح أحد كبار المسؤولين في كندا في مجموعة الحالات الغامضة.

أبلغ المسؤولين الحكوميين في عام 2021 أنه أحال للتو مريضين جديدين – أحدهما في الثلاثينيات من العمر والآخر في الخمسينيات من العمر – كانا يعانيان من مرض الزهايمر التدريجي.

كشفت مجموعة من اختبارات الدم ، والصنابير الشوكية ، وفحوصات الدماغ التي أجريت على المرضى عن ضمور في الدماغ واختلال وظيفي عصبي ، ولكن ليس بطريقة موحدة عبر المرضى بحيث يمكن للدكتور ماريرو أن يجد تشخيصًا واضحًا.

كان معظم المرضى يعانون من أعراض شبيهة بالخرف. وفجأة أصبح البعض غير قادرين على تكوين الكلمات وعانوا من تقلصات عضلية لا يمكن السيطرة عليها وصعوبة في الحركة وإرهاق.

عانت غابرييل كورمير ، البالغة من العمر 23 عامًا ، من فقدان الذاكرة ومشاكل في الرؤية وعدم القدرة على الوقوف لفترات طويلة ، مما أدى إلى اضطرارها إلى المشي بعصا أو استخدام كرسي متحرك بعد إصابتها بالمرض في أكتوبر 2019.

أخبرت منفذًا إخباريًا كنديًا في عام 2021: “أحاول تحسين الوضع السيئ من خلال جعل عكازي جميلة”.

“السبب في ذهابنا إلى حلبة التزلج مرة أخرى هو أنني كنت خائفًا من أنني سأموت وأردت أن أكون على الجليد للمرة الأخيرة .؛

التحقيق ، الذي كان يتطلع إلى السمية البيئية المحتملة كسبب ، توقف بشكل مفاجئ في مايو 2021.

فجأة ، أصبحت الفكرة القائلة بأن مجموعة الحالات عبارة عن مجموعة على الإطلاق موضع تساؤل استنادًا إلى معايير في وقت مبكر من التحقيق والتي حدت من المشاركة في “المجموعة” للمرضى الذين لم يكن لديهم تشخيص معروف.

وقال محققون حكوميون: ‘لا يوجد دليل على وجود مجموعة متلازمة عصبية مجهولة السبب.

يمكن أن يكون تشخيص الحالات العصبية أمرًا صعبًا للغاية وغالبًا ما يظهر الأفراد أعراضًا أقل شيوعًا للأمراض المعروفة ؛ ومع ذلك … أظهر الأشخاص الذين كانوا جزءًا من هذه المجموعة أعراضًا تختلف اختلافًا كبيرًا من حالة إلى أخرى ولم يكن هناك دليل على وجود مرض مشترك أو متلازمة مجهولة السبب.

متوسط ​​عمر ظهور أعراض مرض الزهايمر هو منتصف الستينيات وحقيقة أن مرضاه منحرفون في سن أصغر بكثير يقلق الدكتور ماريرو.

في مايو 2021 ، كتب الدكتور ماريرو إلى المسؤولين: “ لدي ، للأسف ، عدد أكبر من المرضى الأصغر سنًا.

“واحدة من أكثر الخصائص المدهشة لمرضانا هي الهلوسة (البصرية ، ولكن أيضًا عن طريق اللمس والسمع) والأحلام الهلوسة المرعبة دائمًا ، والتي تتطور لتكون ثابتة حتى عندما يكونون مستيقظين.

في تلك المرحلة ، كانت هناك تسع حالات وفاة بسبب المرض ، الذي عزاه طبيب الأمراض العصبية في أوتاوا الدكتور جيرارد يانسن إلى حالات عصبية يمكن تشخيصها بما في ذلك ورم في المخ والخرف الوعائي.

لكن الدكتور ماريرو لم يتخل عن فكرة أن السموم البيئية هي السبب.

اكتشف اختبارًا تشخيصيًا شاملاً مصممًا في كيبيك يقيس تعرض مرضاه لمبيدات الأعشاب المستخدمة في منطقتهم.

قال الدكتور ماريرو للبودكاست الكندي: “ حتى الآن تم اختبار حوالي 200 مريض. مبدئيًا لم أكن أعرف نفسي أن هذا كان متاحًا واعتقدت أنهم يختبرون مادة واحدة فقط لكنهم في الواقع يختبرون أربعة.

يتم استخدام مبيدات الأعشاب الأربعة التي تم اختبارها على نطاق واسع في المقاطعة.

تظهر الغالبية العظمى من مرضاي تعرضهم لما هو أبعد من مستوى الاكتشاف لواحد أو أكثر من هذه المواد ، وأحيانًا عالية جدًا. أنا أتحدث عن أشخاص غير مكشوفين مهنيًا. إنهم لا يعملون في هذه الصناعة [الزراعية] على أي حال ، وهذا هو فصل الشتاء.

الحالة العصبية التي يعاني منها سكان نيو برونزويك هي مجرد واحدة من العديد من المشكلات الصحية الغامضة التي ابتليت بها الناس دون سبب واضح.

ولعل أبرزها متلازمة هافانا ، وهي حالة مجهولة المنشأ ظهرت لأول مرة لدى الدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في كوبا في عام 2016.

في الآونة الأخيرة ، قام باحثو مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بعلاج طفح جلدي من خراجات الدماغ النادرة والخطيرة لدى الأطفال في وحول لاس فيجاس ، نيفادا.

تضاعف عدد خراجات الدماغ لدى القاصرين ثلاث مرات في نيفادا العام الماضي ، حيث ارتفع من متوسط ​​أربعة أو خمسة خراجات سنويًا إلى 18.

الأطباء ليسوا متأكدين مما تسبب في الارتفاع ، لكنهم قالوا إنه قد يكون بسبب ضعف المناعة ضد العدوى بسبب إجراءات كوفيد مثل الإغلاق.