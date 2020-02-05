أعراض الاصابة بسرطان الرئة ونصائح للوقاية منه

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هنك العديد من أنواع الأمراض السرطانية المنتشرة والتى تصيب الأطفال والكبار، ويعتبر سرطان الرئة واحدا من أشهر الأمراض السرطانية الخطيرة، حيث تصيب الرئتين وتؤثر على صحة الجسم وتسبب الاختناق وضيق التنفس، ولا يوجد سبب محدد للاصابة بمرض سرطان الرئة، ولكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة به كما تظهر علامات تدل على الإصابة بالمرض، وحسب ما ذكره موقع cancer فأن أعراض سرطان الرئة هى:

أعراض سرطان الرئة

1:يعانى مريض سرطان الرئة من السعال المزمن والمستمر وقد يكون مصحوبا بالبلغم أو الدم والصديد.

2: الشعور بألم شديد فى الصدر وضيق شديد فى التنفس.

3: يعانى المريض من بحة فى الصوت.

4:فقدان شديد فى الوزن وعدم القدرة على تناول الطعام.

5:الشعور بالتعب والارهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

6:التهاب رئوى شديد يستمر لفترة طويلة.

7: ألم شديد فى العضلات والمفاصل وخصوصا الظهر.

8:تغيرات فى الجهاز العصبى ومنها الصداع الشديد وخدر فى الذراعين والساقين ومشاكل فى التوازن.

9:اصفرار الجلدي والعينين.

10:تورم الغدد الليمفاوية من العلامات التى تدل على انتشار مرض سرطان الرئة.

كما ذكر الموقع بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بسرطان الرئة ومنها

عوامل تزيد من خطر الاصابة بسرطان الرئة

1:العوامل الوراثية تزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية، أى اصابة أحد أفراد الاسرة بالسرطان.

2:الافراط فى التدخين يزيد من خطر الاصابة بسرطان الرئة، لذلك ينصح بتجنب التدخين أو التواجد فى أماكن بها مدخنون.

3:التعرض المستمر للمواد للكيمائية والاتربة التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتزيد من خطر الاصابة به .

يكون علاج سرطان الرئة عن طريق العلاج الدوائى والإشعاعي أو الكيميائى وبعض الحالات تحتاج للتدخل الجراحى، ويتوقف ذلك على حسب حالة المريض.

وحسب ما ذكره الموقع فأن هناك طرق للوقاية من سرطان الرئة وهى:

طرق الوقاية من سرطان الرئة

1:للوقاية من سرطان الرئة والامراض السرطانية عموما ينصح بالامتناع عن التدخين، حيث اثبتت الدراسات والابحاث أن التدخين يسبب السرطان ويزيد من خطر مشاكل الجهاز التنفسى والرئتين، لذلك يجب الامتناع عن التدخين أو عن الأماكن التى بها مدخنون.

2:الابتعاد عن مسببات السرطان الاخرى مثل التعرض للمواد الكيميائية والغبار والروائح التى تزيد من خطر الاصابة بسرطان الرئة أو السرطان عموما.

3:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض السرطانية ، مع تجنب تناول الوجبات الجاهزة لعدم ضمانة نظافتها وجودتها.

4:ينصح دائما بممارسة التمارين الرياضية يوميا، حيث اثبتت الدراسات والابحاث ان الرياضة تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من العدوى والفيروسات وتحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

وهناك أكلات عديدة تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية عموما وهى

أكلات تحميك من السرطان

1: البروكلى، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية المختلفة.

2: الطماطم ، تحتوى على مادة الليكوبين والمواد المضادة للأكسدة التى تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من السرطان.

3:الثوم،يحتوى على مركبات الكبريت الذى يحد من مخاطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

4:الشمندر ، غنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لتحسين صحة الجسم وحمايته من السرطان والاورام المختلفة.