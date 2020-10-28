أعراض تنذر بنقص الحديد في الجسم

ذكر موقع ”هيلث أونلاين“ انه على الرغم من وجود أنواع مختلفة من فقر الدم، إلا أن الناجم عن نقص الحديد هو الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم، مرجعا أسبابه إلى تناول كمية غير كافية من الحديد بسبب نظام غذائي لا يوفر الاحتياجات الغذائية اليومية أو يكون مقيدًا بشدة، مرض التهاب الأمعاء، زيادة متطلبات الحديد أثناء الحمل، وفقدان الدم من خلال فترات غزيرة أو نزيف داخلي.

إرهاق غير عادي

الشعور بالتعب الشديد هو أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا، وهذه الأعراض شائعة عند الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفي من الحديد.

ويعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد من انخفاض الطاقة إلى جانب الضعف أو صعوبة التركيز.

الشحوب

يعد الجلد الباهت أو اللون الباهت داخل الجفون السفلية من العلامات الشائعة الأخرى لنقص الحديد.

ويعطي الهيموغلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء الدم لونه الأحمر، لذا فإن المستويات المنخفضة أثناء نقص الحديد تجعل الدم أقل احمرارًا، لهذا السبب يمكن أن تفقد البشرة لونها الصحي أو دفئها لدى الأشخاص المصابين بنقص الحديد.

وقد يكون الشحوب في مناطق مثل الوجه أو الجفون الداخلية السفلية أو الأظافر علامة على نقص متوسط أو شديد في الحديد.

ضيق في التنفس

يمكّن الهيموغلوبين خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وعندما تكون مستويات الهيموغلوبين منخفضة بسبب نقص الحديد، ستكون مستويات الأكسجين أيضًا منخفضة.

هذا يعني أن عضلاتك لن تتلقى ما يكفي من الأكسجين للقيام بالأنشطة العادية، مثل المشي، نتيجة لذلك، سيزداد معدل تنفسك بينما يحاول جسمك الحصول على المزيد من الأكسجين، هذا هو السبب في أن ضيق التنفس هو عرض شائع.

الصداع والدوخة

قد يكون الصداع والدوخة علامة على نقص الحديد، وقد يعني نقص الهيموغلوبين عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الدماغ، ما قد يؤدي إلى تضخم الأوعية الدموية وخلق الضغط.

خفقان القلب

في حالات نقص الحديد، يجب على القلب أن يعمل بجهد إضافي لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها وحتى نفخات القلب أو تضخم القلب أو قصور القلب.

الجلد والشعر الجاف والتالف

يتلقى الجلد والشعر كمية أقل من الأكسجين من الدم أثناء نقص الحديد، ما يؤدي إلى جفافهما وتلفهما، في الحالات الأكثر شدة، قد يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر.

انتفاخ ووجع اللسان والفم

في بعض الأحيان ، يمكن أن يشير مجرد النظر داخل الفم أو حوله إلى ما إذا كنت مصابًا بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وتشمل العلامات عندما يصبح لسانك منتفخًا أو ملتهبًا أو شاحبًا أو أملسًا بشكل غريب، كما يمكن أن تكون الشقوق الموجودة في زوايا الفم علامة أيضًا.

تململ الساقين

الأشخاص المصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لديهم فرصة أكبر للإصابة بمتلازمة تململ الساق، ومع ذلك، يعاني حوالي 25٪ من المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد من متلازمة تململ الساق.

ومتلازمة تململ الساقين هي حالة تسبب رغبة شديدة لا يمكن التحكم فيها في تحريك الساقين، وعادة ما تكون بسبب الشعور بعدم الارتياح، وغالبًا ما تحدث في المساء أو ساعات الليل عندما تكون جالسًا أو مستيقظًا، ويخفف التحريك الشعور غير المريح بشكل مؤقت.

الأظافر الهشة

يمكن أن تكون الأظافر الهشة أو الملعقة مؤشرًا على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.