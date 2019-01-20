أعراض غريبة تدل على نقص الماء في الجسم !

مشاكل في الكولسترول وضغط الدم : قد يتسبب الجفاف في تحفيز الجسم ليقوم بإنتاج المزيد من الكولسترول في محاولة منه للحفاظ على الرطوبة الداخلية وحماية جدران الخلايا، ما قد يرفع منسوب الكولسترول في الدم , كما أن النقص العام في حجم الدم قد يتسبب في انخفاض ضغط الدم بشكل مستمر.

صداع ودوار ومشاكل في التركيز : قد يتسبب الجفاف المزمن في حرمان الدماغ من حاجته من الأكسجين والمواد الغذائية بسبب نقص كمية الدم التي تصل إليه، الأمر الذي يؤدي لمشاكل وصعوبات في الذاكرة والتركيز , كما أن نقص الدم الواصل للدماغ يؤدي كذلك للإصابة بنوبات من الصداع الحاد، وشعور متكرر بالدوار والدوخة وحتى الغثيان.

تقلبات مزاجية وتحسس زائد : أحياناً وعند الإصابة بنوع من سوء المزاج، قد يكون كل ما تحتاجه هو كوب من الماء لا أكثر! فقد أظهرت بعض الدراسات أن نقص الماء في الجسم يؤثر على النواقل العصبية والتركيز والقدرة على التفكير ككل.

جفاف الفم : عندما تشعر بجفاف مستمر في الفم، فإن هذا قد يكون أحد الأعراض الواضحة لإصابتك بالجفاف أو لعدم حصولك على كمية كافية من الماء : ومع أن تسكين هذا الجفاف في الفم عبر شرب عصائر ومشروبات غنية بالسكر قد يخفف من حدة جفاف الفم، إلا أن هذا يكون لفترة مؤقتة فحسب , إذ يحتاج الجسم للماء لينتج الإفرازات المخاطية اللازمة للحفاظ على رطوبة الحلق والفم وحماية اللعاب من الجفاف بسرعة.

صعوبة في خسارة الوزن الزائد : نظراً لأن الجفاف ونقص الماء يتسبب في نقص عام في طاقة الجسم وزيادة الرغبة في تناول أطعمة غير صحية، فإن هذا قد يزيد من صعوبة فقدان الوزن الزائد , وحتى الرياضة في هذه الحالة قد لا تجدي نفعاً، بما أن الجسم يصبح غير قادر على تفتيت الدهون بكفاءة كالمعتاد مع نقص الماء.

جفاف العيون : لا يؤثر نقص الماء في الجسم على الفم والحلق فحسب، بل قد يتسبب كذلك في جفاف حاد في العيون، فعند عدم الحصول على الماء الكافي، قد تجف الغدد الدمعية، والتي تحافظ على رطوبة العيون وتحميها من الجفاف.

ألم المفاصل : يدخل الماء في نسبة كبيرة من مكونات الغضاريف وديسكات العمود الفقري، لذا فإن شرب كميات كافية من الماء ضروري للحفاظ على العظام من عدم التلامس والاحتكاك سوية عبر وجود غضاريف صحية وسليمة تفصل بينها , ويساعد شرب كميات كافية من الماء المفاصل على امتصاص الصدمات عند القفز أو القيام بأي حركات مفاجئة. لذا، فإن عدم شرب الماء كما يجب بانتظام يساهم في الشعور بالام في المفاصل.

انخفاض في الكتلة العضلية وتشنجات : يدخل الماء وبنسبة كبيرة في تكوين عضلات الجسم، لذا فمن البديهي أن يتسبب نقص الماء في الجسم بانخفاض في الكتلة العضلية ككل على المدى الطويل، أو قد يتسبب في تشنجات عضلية مزعجة , لذا فإن شرب الماء قبل وأثناء وبعد أداء التمارين الرياضية يساعد وبشكل كبير في الحفاظ على الرطوبة والراحة في الجسم، كما يساعد على التقليل من فرص الإصابة بالالتهابات والتهيج والحرقة التي قد تنتج عن ممارسة الرياضة ورفع الأثقال.

المرض لفترات أطول : يساعد شرب الماء الجسم على الحفاظ على وتيرة عمليات التخلص من السموم وبانتظام. إذ يعمل كل جزء في الجسم على التخلص من السموم ويحتاج للماء تحديداً ليقوم بهذا النوع من العمليات الحيوية الهامة بكفاءة , أما إذا لم يحصل الجسم على حاجته من الماء، فإن هذه الأعضاء تبدأ بأخذ الماء الذي تحتاجه من أماكن أخرى، مثل الدم، ما قد يؤدي لمشاكل صحية عديدة وخطيرة!

التعب الدائم والخمول : عندما يقل منسوب الماء في الجسم، تقوم الأعضاء الداخلية باستعارة حاجتها منه من الدم، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض حجم الدم وعدم إيصال الأكسجين بكفاءة إلى باقي أجزاء الجسم كالمعتاد , وبالطبع، عندما لا تصل كميات كافية من الأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة، يبدأ الشخص بالشعور بالتعب الدائم والنعاس!

اضطرابات في الجهاز الهضمي : يدخل الماء في تكوين مختلف الأنسجة المخاطية المبطنة للجدران الداخلية للجهاز الهضمي، وعندما لا يحصل الجسم على كفايته من الماء، تصبح الطبقة المخاطية المبطنة للمعدة مثلاً أقل سمكاً، ما قد يسبب تلامس أحماض المعدة مع جدران المعدة , وما يحصل هنا قد يسبب مشاكل صحية عديدة وحادة، مثل حرقة وحموضة المعدة وصعوبة الهضم والإمساك وغيرها.

انخفاض كمية البول المخرجة يومياً : عادة وفي الحالات الطبيعية يحتاج الإنسان للتوجه للحمام 4-7 مرات يومياً لتفريغ مثانته، ولكن إذا أصبحت زيارات المرحاض أقل من الرقم المذكور، فهذا يدل على وجود مشاكل وعدم الحصول على الماء الكافي , كما يدل البول الفاتح اللون على حصول الجسم على كفايته من الماء، على عكس البول الداكن! وفي بعض الحالات الحادة من نقص الماء والجفاف، قد تصاب المسالك البولية بأمراض والتهابات.

جفاف البشرة والشيخوخة المبكرة : يعتبر الجلد أكبر أعضاء الجسم على الإطلاق، لذا يحتاج نسبة كبيرة من الماء تكفي لإبقائه صحياً ورطباً، لذا يعتبر جفاف البشرة أحد أول أعراض نقص الماء في الجسم والجفاف , ويؤدي نقص الماء إلى انخفاض كمية العرق التي يتم إفرازها يومياً، ما يقلل من قدرة الجسم على التخلص من الفضلات عبر العرق، وبالتالي قد يسبب مشاكل صحية عديدة، مثل حب الشباب وغيرها.

كما يؤدي نقص الماء إلى بدء ظهور التجاعيد في سن مبكرة، إذا ما استمر الجسم بالشعور بالجفاف لفترات مطولة.

جوع أم عطش : عند الإصابة بالجفاف قد يظن الجسم أنه جائع، مع أنه في الحقيقة يشعر بالعطش! الأمر الذي يجعل الشخص يفرط في تناول الطعام خاصة قبل النوم , ولكن الذي يحصل هنا هو أن جسمك يصبح بحاجة للعمل بشكل مضاعف لمواكبة حاجاتك الغذائية المستجدة.

المصدر : ويب طب