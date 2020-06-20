أعراض مقلقة.. علامات في الجسم تشير إلى الإصابة بالسكري

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يعتقد معظم الناس أن وجود مستويات عالية من السكر في الدم تقتصر فقط على مرضى السكري، في حين أن ذلك قد يحدث لأي شخص ما يهدد الأعصاب والأوعية الدموية وباقي الأعضاء في الجسم، وفق تقرير طبي لموقع “باتش”.

ووفق التقرير هناك أعراض مقلقة يصدرها الجسم يجب الانتباه إليها في الوقت المناسب واتخاذ التدابير المناسبة.

الجوع المستمر

يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم الجلوكوز من دخول الخلايا. ونتيجة لذلك، لا يتلقى الجسم الطاقة ويطلب المزيد من الطعام.

زيادة التعب

مع مستوى مرتفع للسكر في الدم، لا يتمكن الجسم من تخزين الجلوكوز وامتصاصه بشكل صحيح. ويتم استخدام الطاقة بشكل غير فعال،ما يجعل خلايا الجسم لا تتلقى الوقود الذي تحتاجه. كل هذا يؤدي إلى إحساس الشخص بالتعب دون سبب.

التبول المتكرر

إذا كان السكر في الدم مرتفعًا جدًا، فلا يمكن للكلى أن تعيد امتصاص السوائل، ما يدفع الجسم، في محاولة لمعادلة تركيز الجلوكوز في الدم والخلايا، إلى إذابة الدم مع السوائل داخل الخلايا، وهذا يؤدي إلى التبول المتكرر.

جفاف الفم، والعطش المفرط

يعد الفم الجاف والعطش الحاد من علامات فقدان السوائل الشديد نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

فقدان الوزن

بسبب ارتفاع مستوى الجلوكوز، قد يفقد الشخص الوزن في غضون فترة قصيرة من الزمن، حتى لو كان يتناول وجبات الطعام كثيرة وتحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

الأمراض المعدية

عادة ما يصاب الرجال والنساء بالتهابات المسالك البولية حتى بدون مستويات كبيرة للسكر، لكن غالباً ما ترتبط عند النساء بوجود نسبة كبيرة من السكر في الدم وبمرض السكري.

البشرة الجافة

تسبب نسبة السكر العالية في الدم جفاف الجلد ولأسباب مختلفة أبرزها التبول المفرط.

صعوبة في التركيز

ارتفاع مستويات السكر يمنع الجلوكوز من دخول خلايا الدماغ، وبالتالي فإن الدماغ يواجه صعوبات في الحصول على الطاقة. وهذا يؤثر سلبا على سرعة التفكير وصنع القرار.

عدم وضوح الرؤية

يسبب الجفاف، بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، عدم وضوح الرؤية، كما أنه يؤثر على خلايا العين ما يفقدها قدرتها على التركيز بشكل صحيح.

بطء الشفاء من الجروح

يحدث هذا بسبب تلف الأوعية الدموية نتيجة لارتفاع مستويات السكر. وهذا يؤدي إلى سوء الدورة الدموية، وخاصة في الأطراف ما يسبب ضعف تغذية الأنسجة.

العجز الجنسي

يسبب ارتفاع السكر صعوبات في الحفاظ على الانتصاب، إذ يتطلب الانتصاب الصحي أعصاب صحيحة، وتدفق دم جيد، والتوازن السليم للهرمونات، لكن فائض السكر في الدم يؤثر سلبًا على كل من هذه الأنظمة.

التهيج والقلق

وفقا للبحوث يعاني الأشخاص الذين يحتوي دمهم على نسبة سكر عالية من القلق ويميلون إلى الاكتئاب.