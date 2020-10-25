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أغنى الأطعمة بفيتامين “د” والكالسيوم

منذ 16 دقيقة
أغنى الأطعمة بفيتامين "د" والكالسيوم

أغنى الأطعمة بفيتامين "د" والكالسيوم

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كشف تقرير لصحيفة ”تايمز أوف إنديا“ عن أغنى الأطعمة بفيتامين ”د“ والكالسيوم، والتي يحتاجها جسم الإنسان، كونها تعد من العناصر الضرورية للجسم ككل ولا سيما في ما يتعلق ببناء العظام والحفاظ على صحتها وقوتها.

الأسماك الدهنية

من السردين إلى السلمون والتونة، تعد الأسماك الدهنية مصدرا غنيا للكالسيوم وفيتامين د، ما يجعلها مفيدة جدا للجسم، خاصة للدماغ والعظام، وذلك بجانب ثرائها بأوميغا 3 ومجموعة متنوعة من المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم وغير ذلك من الفيتامينات أيضا.

الخضراوات الخضراء

دائما ما يشيد الخبراء بالخضراوات الخضراء مثل البروكلي والكرنب الأجعد وغيرهما لكونها مصدرا رائعا لمختلف العناصر المغذية، خاصة الكالسيوم.

إلا أن السبانخ يمكن أن يصعب من عملية امتصاص الجسم للكالسيوم بسبب احتوائه على حمض الأكساليك.

حليب الصويا أو التوفو

تعد الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا من أبرز المصادر الغنية بالكالسيوم، وتشمل مصادره العديدة كلا من المخبوزات وزبدة الفول السوداني المنخفضة الدهون بالإضافة إلى بعض حبوب الإفطار والتوفو وغيرها.

صفار البيض

بينما يشكل البيض مصدرا جيدا للبروتين، خاصة البياض، يوفر الصفار مستويات مناسبة من كل من الكالسيوم وفيتامين د للجسم، ما يجعله واحدا من أفضل الأطعمة لصحة الجسم ككل وللعظام أيضا.

هذا وتساعد هذه الأطعمة في تعزيز صحة الجسم بجانب الوقاية من مشاكل العظام.

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