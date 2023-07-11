أفضل عشرة أطعمة تُجنبك خطر الموت المبكر

أكدت العديد من الأبحاث والدراسات أن إتباع نظام غذائي صحي مفيد للجسم وقد يساعد في تقليل خطر الموت الموت المبكر.

المقولة الشهيرة “أنت ما تأكله”، لم تأت من فراغ. لأن العلم يثبت لنا يوماً بعد يوم مدى صحتها. تناول الأطعمة الصحية، لن يجعلك تشعر بالشبع فحسب، بل سيزود جسمك أيضاً بالعناصر الغذائية المهمة التي توفر لك الطاقة، وتعمل للحفاظ على استمرار عملية التمثيل الغذائي وتقوية جهاز المناعة.

موقع “إن فرانكن” الألماني، كشف عن عشرة أطعمة ذات قيمة غذائية عالية، ينصح بتناولها يومياً لما لها من تأثير إيجابي على الصحة و تقلل من خطر الموت المبكر، منها نوع معين من الشكولاته.

“أنت ما تأكله”.. مقولة ثبتت علمياً

الخضار الخضراء: غذاء غني بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها أجسامنا. لكنه يحتوي أيضاً على الكبريت، الذي له خصائص إزالة السموم والمواد الضارة من الجسم. ميزة أخرى تمتاز بها الخضروات الخضراء وهي قلة السعرات الحرارية، وهذا يجعلها مثالية لمن يريد إنقاص وزنه.الخضار الخضراء مفيدة للصحة سواء تناولتها نيئة أو مطبوخة، بالأخص على البخار.

المكسرات: وجبة خفيفة صحية ولذيذة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والدهون الصحية، وبالتالي تحافظ على لياقتك. يمكن أن تحميك حفنة من المكسرات يوميًا من النوبات القلبية والسكتة الدماغية. كما يتأثر أداء الدماغ بشكل إيجابي.

بذور الكتان: تحتوي على ألياف مهمة وأحماض أوميغا 3 الدهنية. استهلاك ملعقة كبيرة من بذور الكتان في اليوم يمكن أن يخفض من ضغط الدم ويساعد في إنقاص الوزن. كما تستخدم بذور الكتان في علاج الإمساك.

الحبوب الكاملة: تعتبر الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة بديلاً صحياً للدقيق الأبيض. يوفر النوع الصحي من الحبوب الكثير من العناصر الغذائية الحيوية والألياف التي تحمي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

الشاي الأخضر: يوقظك ويحافظ على لياقتك. ويعتبر المشروب المحتوي على الكافيين خياراً صحياً لأشخاص الذين لا يشربون القهوة. ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وإبطاء عملية الشيخوخة.

الزيوت عالية الجودة: يمكن أن يقلل زيت الزيتون من خطر الإصابة بنوبة قلبية ويحمي من السرطان. فيما يعزز زيت بذور اللفت تكوين المواد المضادة للالتهابات. أما زيت بذر الكتان فهو مورد جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وجبات خفيفة ولكنها صحية!

توت العليق: الوجبة الخفيفة الصغيرة بين الوجبات ليست فقط ذات مذاق رائع، ولكنها فاكهة مزيلة للسموم ومفيدة للهضم. يحتوي توت العليق أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تبطئ شيخوخة الجلد وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

دقيق الشوفان: يحتوي على النخالة والفيتامينات القيمة والمعادن وفي نفس الوقت القليل من الدهون. يمكن أن يساعد دقيق الشوفان أيضًا في مشاكل الجهاز الهضمي. وينصح بتناول بسكويت الشوفان كوجبة خفيفة صحية بين الوجبات.

التفاح:”تفاحة واحدة تغنيك عن زيارة الطبيب” ولكن ماذا لو تناولت أكثر من واحدة. لا يقوي التفاح جهاز المناعة فحسب، بل يحتوي أيضاً على نسبة عالية من الألياف والفلافونويد والبوليفينول التي تطهر الجسم من السموم الأيضية. وتساعد الفاكهة المعجزة في علاج الإمساك والإسهال. وينصح بناول التفاح مع القشر لأنه يحتوي على معظم العناصر الغذائية.

الشكولاته الداكنة: يمكن تناول الشوكولاته كل يوم – ولكن الشوكولاته الداكنة بدون سكر مضاف. لأن الكاكاوغني بمضادات الأكسدة ويحسن الأداء العقلي. يمكن استهلاك هذا النوع من الشوكولاته على شكل وجبة خفيفة بين الوجبات.