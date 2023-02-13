الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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أفضل 5 أوقات لشرب الماء

منذ ساعة واحدة
يحتاج الجسم إلى كمية ضرورية من الماء

يحتاج الجسم إلى كمية ضرورية من الماء

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يعد شرب الماء أمرا مهما لحياة صحية، لكن هل تعرف أفضل الأوقات التي يجب أن تتناوله فيها والطريقة الصحيحة لهذا الأمر؟.

وحدد موقع “ndtv”، 5 أوقات هي الأفضل لشرب الماء، نستعرضها في هذا التقرير:

فور الاستيقاظ من النوم

شرب الماء كأول شيء في الصباح مهم، لأنه يساعد على تنشيط أعضائك.

بعد التمرين

شرب كمية كافية من الماء بعد التمرين يمكن أن يساعد في إعادة معدل ضربات القلب إلى طبيعته، إضافة إلى تعويض الماء المفقود بعد التعرق ومحاربة الجفاف.

قبل الأكل

يجب شرب الماء قبل الأكل بنصف ساعة، واحذر تناوله بعد الوجبات لأنه قد إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

عند المرض

يحتاج جسمك إلى الترطيب المناسب عندما يكون منهكا، للمساعدة على التعافي بشكل جيد.

أثناء التعب

قد تشعر بالتعب عند الجفاف لذلك، أعد شحن جسمك بالماء.

نصائح يجب اتباعها أثناء شرب الماء

اجلس واشرب

شرب الماء أثناء الوقوف قد يسبب ألمًا في المفاصل، وذلك لأنه يخل بتوازن السوائل في الجسم، مما قد يؤدي إلى تراكم السوائل الزائدة في المفاصل والتسبب في التهاب المفاصل، لذلك يجب الحرص على الجلوس عند شرب الماء.

عدم بلع الماء دفعة واحدة

يجب الحرص على أخذ استراحة بضع ثوانٍ أثناء شرب الماء، وذلك لأن شرب كوبًا كاملاً من الماء دفعة واحدة يمكن أن يسبب الانتفاخ أو الاختناق.

تجنب الماء المبرد

قد يجلب كوب من الماء المبرد بعض الراحة خلال فصول الصيف الحارقة، ولكن يجب تجنب شرب الماء مباشرة من الثلاجة، خاصة خلال الشهر الباردة، وذلك لأنه يمكن أن يعطل عملية الهضم ويسبب الإمساك، بينما يساعد الماء الدافئ على الهضم ويساعد في السيطرة على الكوليسترول.

تناول الماء أول شيء في الصباح

يجب الحرص على شرب الماء الدافئ مباشرة بعد الاستيقاظ، وذلك لأنه يساعد في طرد السموم من الجسم وتنظيف الأمعاء وترطيب الجسم جيدًا.

التعرف على إشارات الجسم

عندما يصاب جسمك بالجفاف فإنه يرسل إشارات بطرق مختلفة لإعلامك بالحاجة إلى زيادة كمية الماء التي تتناولها، وذلك مثل تشقق الشفاه، العيون الغارقة، جفاف الفم، قلة التبول واللون الداكن للبول.

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