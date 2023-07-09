أفضل 5 بذور لمحاربة السمنة

هل جربت سحر البذور لإنقاص الوزن؟ إنها صغيرة الحجم ، لكنها مليئة بفوائد كبيرة لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية، وتمتلئ البذور بالعناصر الغذائية الأساسية المليئة بالبروتين وتجعلك تشعر بالشبع والنشاط، كما أنها مليئة بالألياف التي تساعد على الهضم بالإضافة إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل أوميجا 3 والفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تحافظ على هرموناتك ووزنك تحت السيطرة.

وبحسب موقع هيلث شوت فإن البذور ليست مكونات سحرية ستساعدك على إنقاص الوزن على الفور. تحتاج إلى دمجها في نظامك الغذائي جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الصحية الأخرى وممارسة الرياضة للتأكد من أنك على الطريق الصحيح لفقدان الوزن.

أفضل 5 بذور لفقدان الوزن

فيما يلي قائمة بأفضل 5 بذور لفقدان الوزن يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي والتي يمكن أن تساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة:

1. بذور اليقطين لتخفيف الوزن

غنية بالبروتينات والألياف والدهون الصحية ، بذور اليقطين تجعلك تشعر بالشبع .

أظهرت الدراسات أن المغنيسيوم الموجود في بذور اليقطين يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم وأن الحديد يعزز الطاقة بالإضافة إلى ذلك ، فهي مليئة بالزنك ، وهو يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي ويجعل بذور اليقطين السلاح النهائي في ترسانة فقدان الوزن. حاول تضمين بذور اليقطين في نظامك الغذائي لفقدان الوزن.

2. بذور السمسم لانقاص الوزن

تعتبر بذور السمسم المليئة بالبروتين النباتي والدهون الصحية إضافة مثالية لأي نظام غذائي لإنقاص الوزن. من إبقائك مشبعًا إلى تعزيز صحة الجهاز الهضمي إلى تعزيز صحة القلب والدماغ ، فإن هذه البذور الصغيرة أكثر قدرة مما تعتقد.

3. بذور الكتان لانقاص الوزن

يمكن أن تكون بذور الكتان هي الرفيق المثالي في رحلة إنقاص وزنك ، فهي غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والخصائص المضادة للالتهابات ، وكلها يمكن أن تساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة. ليس فقط فقدان الوزن ، فإن إضافة هذه الوجبة الخفيفة إلى نظامك الغذائي ستدعم أيضًا صحة القلب وتعزز قوة الدماغ.



4. بذور عباد الشمس لإنقاص الوزن

بذور عباد الشمس هي مصادر طاقة صغيرة من العناصر الغذائية المليئة بالبروتين والدهون الصحية ، مما يجعلها إضافة مثالية إلى رحلة إنقاص الوزن.

بذور عباد الشمس غنية أيضًا بالألياف ، مما يعزز الهضم الصحي ويبقيك مشبعًا. مع وفرة من الفيتامينات والمعادن ، فإنها تدعم الصحة العامة.

5. بذور الشيا لانقاص الوزن

وجدت مدرسة تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد أن بذور الشيا تقلل الشهية وتدعم فقدان الوزن. تحتوي بذور الشيا على الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والمواد المغذية الأخرى التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن. لذلك ، رش بذور الشيا في العصائر أو الحلوى للاستفادة من جميع فوائدها.