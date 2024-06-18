أكثر من 10 فوائد مذهلة لم تكن تعرفها عن منقوع ماء الزبيب!

يعرف الزبيب على أنه من أكثر الفواكه المجففة فائدة لجسم الإنسان، نظراً لاحتوائه على العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة، ويعمل على تحسين عملية الهضم وإدارة مستويات ضغط الدم.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة Times of India، ينصح خبراء التغذية بأن يتم صنع ماء الزبيب عن طريق نقع 10-12 حبة زبيب في كوب من الماء في درجة حرارة الغرفة. يتم تغطية الكوب طوال الليل ثم يتم شرب الماء في صباح اليوم التالي على معدة فارغة لتحقيق أقصى استفادة، كما يلي:

1. تحسين الهضم

إن الزبيب غني بالألياف الغذائية، التي تساعد في عملية الهضم من خلال تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك. وفقًا للخبراء، يساعد الماء في تليين الألياف، مما يسهل على الجسم هضمها وامتصاصها. يقال إن ماء الزبيب يقلل من خطر اضطرابات الجهاز الهضمي.

2. طرد السموم

تساعد مضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية الموجودة في الزبيب في طرد السموم من الكبد عن طريق إزالة السموم الضارة. كما يساعد الترطيب من الماء على وظائف الكلى.

3. تعزيز جهاز المناعة

يساعد تناول ماء الزبيب الغني بفيتامينات C ومجموعة فيتامينات B، إلى جانب مضادات الأكسدة مثل المركبات الفينولية، في تقوية جهاز المناعة.

4. مفيد لصحة القلب

لأن الزبيب غني بالبوتاسيوم، فإنه يساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة مستويات الصوديوم. كما أن ماء الزبيب يحتوي على الألياف الغذائية والبوليفينول التي تخفض الكوليسترول.

5. تحسين إنتاج خلايا الدم

يتميز الزبيب بأنه غني بمحتوى عال من الحديد، الذي يعد ضروريًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء. يساعد نقع الزبيب في الماء على زيادة امتصاص الحديد بشكل أفضل.

6. تقوية العظام

يحتوي الزبيب على الكالسيوم والبورون، وهما ضروريان لصحة العظام وقوتها. يتم امتصاص هذه المعادن بشكل أفضل عند نقع الزبيب في الماء.

7. تحسين صحة البشرة

إنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما أنه يحتوي على فيتامينات A وE، والتي تعد مفيدة لصحة الجلد والحفاظ على بشرة مشرقة.

8. إنقاص الوزن

تعزز الألياف الغذائية الموجودة في الزبيب الشعور بالشبع مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية. توفر السكريات الطبيعية الطاقة دون الحاجة إلى وجبات خفيفة عالية السعرات الحرارية.

9. جيد لصحة الفم

يحتوي ماء الزبيب على مواد كيميائية نباتية تمنع نمو البكتيريا الفموية المسؤولة عن تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

10. تعزيز الطاقة

يعتبر ماء الزبيب مصدرًا طبيعيًا للغلوكوز والفركتوز، مما يوفر دفعة فورية من الطاقة ويحسن الحيوية العامة.

11. وقاية من الأمراض المزمنة

يحتوي الزبيب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من الإجهاد التأكسدي ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.