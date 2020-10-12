أمريكا تستثمر نصف مليار دولار لتطوير لقاح ضد كورونا

في ظل التنافس العالمي للوصول إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد ، الذي أصاب أكثر من 37 مليون شخص حول العالم.

وكشفت مجموعة صناعة الأدوية ”أسترازينيكا“، الاثنين، أن الحكومة الأمريكية تستثمر حوالي نصف مليار دولار في صنع وتوزيع علاج ضد فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ على نطاق واسع، وأنه بات في مرحلة متقدمة من التجارب السريرية.

وأوضحت في بيان أنه مع استثمار بقيمة 486 مليون دولار، ستساهم الحكومة الأمريكية في تطوير وتوزيع 100 ألف جرعة بحلول نهاية 2020، ويمكن أن تشتري مليون جرعة إضافية في 2021.

وأضافت الشركة أن ”مجموعة الأجسام المضادة إيه-زد-دي 7442 تتقدم بسرعة في تجارب المرحلة الثالثة“.

وتابعت أن تجربتين ”في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ستشمل ستة آلاف شخص من أجل الوقاية من مرض كوفيد-19، وتجارب إضافية على حوالي أربعة آلاف شخص ستشمل علاج المصابين“ بفيروس كورونا المستجد.

ومجموعة الأدوية العملاقة التي تطور في موازاة ذلك مع جامعة أوكسفورد ”لقاحا“ يعتبر بين اللقاحات الواعدة جدا، كانت أعلنت في نهاية آب/أغسطس أنها أطلقت تجارب على المرحلة الأولى من دوائها لمعالجة ”كوفيد-19“ والتي تمولها الحكومة الأمريكية بواقع 25 مليون دولار.

والدواء يعتبر مزيجا من مجموعتي أجسام مضادة طويلة الأمد أخذت من مرضى تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 واكتشفها المركز الطبي الأمريكي في جامعة فاندربيلت، وحصلت أسترازينيكا على ترخيص به في حزيران/يونيو.