الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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أمريكا توافق على لقاح فايزر المضاد للفيروس المخلوي التنفسي للحوامل

منذ 50 دقيقة
لقاح فايزر

لقاح فايزر

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وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على تلقي النساء الحوامل لقاح شركة فايزر المضاد للفيروس المخلوي التنفسي وذلك خلال منتصف الثلث الثالث من الحمل لحماية أطفالهن.

وقالت الشركة إن الموافقة تسمح بإعطاء اللقاح للنساء بعد مرور ما يتراوح بين 32 و36 أسبوعا من بداية الحمل لمنع إصابة الجهاز التنفسي السفلي بالعدوى أو الأعراض المرضية الشديدة عند الرضع حتى يصلوا إلى عمر ستة أشهر.

وكانت لجنة بإدارة الأغذية والعقاقير من خبراء خارجيين قد أيدت سلامة وفعالية لقاح فايزر المضاد للفيروس المخلوي التنفسي بالنسبة للنساء خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل، وذلك في شهر مايو أيار.

ولم يستطع متحدث باسم فايزر التعليق على السبب الذي دفع إدارة الأغذية والعقاقير للموافقة على مدى زمني أقصر لتلقي الجرعة، لكنه قال إن الشركة واثقة من أن اللقاح سيكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة ومعدلات الإصابة بالفيروس.

الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس شائع يسبب عادة أعراضا خفيفة تشبه نزلات البرد ولكن يمكنه أن يؤدي أيضا للإصابة بأعراض مرضية شديدة ودخول المريض إلى المستشفى.

واللقاح، الذي يباع تحت الاسم التجاري أبريزفو، حصل بالفعل على الموافقة ليستخدمه من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر لمنع الإصابة بالمرض الذي يقتل ما يقدر بنحو 160 ألف شخص على مستوى العالم سنويا.

ولكن الرضع هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي. وتشير بيانات حكومية إلى أن ما يتراوح بين 58 ألفا إلى 80 ألف طفل دون الخامسة يدخلون إلى المستشفيات سنويا بسبب الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

ولا يزال يتعين الحصول على موافقة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الاستخدام الجديد للقاح، ليصبح أول لقاح متاح على نطاق واسع بالولايات المتحدة يمكن للأمهات تلقيه للوقاية من الفيروس. ومن المتوقع أن تصدر الموافقة قريبا في أعقاب إعطاء إدارة الأغذية والعقاقير الضوء الأخضر أمس الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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