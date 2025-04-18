أنواع من الفاكهة تناولها بانتظام يحميك من السرطان

تُعد الفاكهة من العناصر الأساسية في النظام الغذائي الصحي الذي يُعزز الصحة العامة، وعند إدراجها في الروتين اليومي تُقدم فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكر، وتحسين الهضم، وتوفير الفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أنها مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، والتي تُساهم جميعها في تحسين الصحة العامة، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

فيما يلى.. بعض الفوائد الصحية لتناول الفاكهة يوميًا:

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: إن تناول نظام غذائي غني بالفواكه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكر من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.

تحسين الهضم: تساعد الألياف الموجودة في الفاكهة على الهضم، وتمنع الإمساك، وتحافظ على صحة الأمعاء.

تقوية المناعة: تُعد الفاكهة مصدرًا غنيًا بفيتامين سى، الضروري لوظيفة المناعة، ويساعد الجسم على مكافحة العدوى.

صحة البشرة والشعر: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في فواكه مثل التوت الأزرق والبابايا على حماية البشرة من التلف وتعزيز صحة الشعر.

التحكم في الوزن: تتميز الفواكه عمومًا بانخفاض محتواها من السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها إضافة صحية لبرامج إنقاص الوزن.

تحسين صحة القلب: يساعد البوتاسيوم الموجود في فواكه مثل الموز والبرتقال على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ولكن هل تعلم أن هناك بعض الفواكه التي تساعد بالفعل في مكافحة السرطان؟

لا يوجد طعام واحد قادر على مكافحة السرطان، والأبحاث المتعلقة بالفواكه والسرطان ليست دقيقة تمامًا، كما لا توجد دراسات كثيرة، وغالبًا ما تكون نتائجها متضاربة، ومع ذلك، يمكن لتناول أطعمة معينة أن يزود الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، قد تتمتع هذه الأنواع من الفواكه بخصائص مضادة للسرطان، وتشمل التفاح، والتوت، والأفوكادو والفواكه الحمضية وغيرها، وإليك بعض الفواكه التي قد تجدها مفيدة.

التفاح

ربطت دراسة تحليلية واحدة على الأقل، وهي دراسة تبحث في الكثير من الأبحاث السابقة حول فوائد التفاح في خفض خطر الإصابة بالسرطان، ويبدو أن الرابط أقوى بالنسبة لسرطان الرئة، ولكن قد يساعد التفاح أيضًا في الحماية من سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وسرطانات أخرى في الجهاز الهضمي.

ويحتوي التفاح على البوليفينولات التي لها خصائص مضادة للسرطان واعدة، حيث أن البوليفينولات هي مركبات نباتية قد تساعد في منع الالتهاب وأمراض القلب والأوعية الدموية والعدوى، ووجدت دراسة أخرى أن تناول الخضراوات والفواكه البيضاء، مثل التفاح والكمثرى والفطر “المشروم” والبصل، قد يساعد في الحماية من سرطان القولون والمستقيم.

التوت

التوت مثل التوت الأزرق والتوت والعليق والفراولة صحية للغاية، فهى مليئة بالألياف وحمض الفوليك وكميات كبيرة من فيتامين سي، وتحتوي على البوليفينول الذي قد يمنع تطور السرطان.

الفواكه الحمضية

تلعب الحمضيات، مثل الجريب فروت والبرتقال، دورًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان، حيث تُعد الفوواكه الحمضية مصدرًا غنيًا بفيتامين سى، وتحتوي على مركبات الفلافونويد التي تُعزز جهاز المناعة، وتُعزز صحة القلب، وتُثبط نمو الأوعية الدموية السرطانية، وقد وجدت دراسة يابانية أن الأشخاص الذين يتناولون الحمضيات أو عصائرها 3-4 أيام أسبوعيًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان مقارنةً بمن يتناولونها يومين أو أقل أسبوعيًا.

وعلى الرغم من أن نتائج البحث ليست قاطعة، إلا أنها تُظهر أن الحمضيات قد تساعد في الوقاية من عدة أنواع من السرطان، مثل سرطان القولون، وسرطان الرئة، وسرطان البنكرياس، وسرطان البروستاتا، وسرطان الثدي، وسرطان البلعوم الأنفي، وسرطان الجلد الميلانيني.

الأفوكادو

يُعد الأفوكادو مصدرًا رائعًا للدهون الأحادية غير المشبعة، ويحتوي أيضًا على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، كما يحتوي على الألياف والبوتاسيوم، اللذان يساعدان في الحفاظ على معدل ضربات قلب طبيعي، ويمكن أن يُساعدا في خفض ضغط الدم.