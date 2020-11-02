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أنواع وأسباب التهاب الأذن الوسطى

منذ 41 دقيقة
أنواع وأسباب التهاب الأذن الوسطى

أنواع وأسباب التهاب الأذن الوسطى

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ذكر موقع healthline ان معظم التهابات الأذن الوسطى تحدث خلال الشتاء وبداية الربيع، وغالبًا ما تزول التهابات الأذن الوسطى دون أي دواء. ومع ذلك يجب أن تطلب العلاج الطبي إذا استمر الألم أو إذا كنت تعاني من الحمى .

ما هي أنواع التهابات الأذن الوسطى؟

هناك نوعان من التهابات الأذن الوسطى:

التهاب الأذن الوسطى الحاد

يأتي هذا النوع من عدوى الأذن بسرعة ويصاحبه تورم واحمرار في الأذن خلف طبلة الأذن وحولهاغالبًا ما تحدث الحمى وألم الأذن وضعف السمع نتيجة احتباس السوائل و / أو المخاط في الأذن الوسطى.

التهاب الأذن الوسطى مع الانصباب

بعد زوال العدوى ، في بعض الأحيان يستمر المخاط والسوائل في التراكم في الأذن الوسطى. يمكن أن يتسبب ذلك في الشعور “بامتلاء” الأذن ويؤثر على قدرتك على السمع بوضوح.

ما الذي يسبب التهاب الأذن الوسطى؟

هناك عدد من الأسباب التي تجعل الأطفال يصابون بعدوى الأذن الوسطى غالبًا ما تنجم عن عدوى سابقة في الجهاز التنفسي تنتشر إلى الأذنين عند انسداد الأنبوب الذي يربط الأذن الوسطى بالبلعوم (قناة استاكيوس) ، يتجمع السائل خلف طبلة الأذن. غالبًا ما تنمو البكتيريا في السائل مسببة الألم والعدوى.

ما هي أعراض التهاب الأذن الوسطى؟

هناك مجموعة متنوعة من الأعراض المرتبطة بعدوى الأذن الوسطى. أكثرها شيوعًا:

ألم الأذن

صعوبة النوم

شد الأذنين أو شدهما

حمى

إفرازات صفراء أو شفافة أو دموية من الأذنين

فقدان التوازن

مشاكل في السمع

استفراغ و غثيان

إسهال

انخفاض الشهية

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