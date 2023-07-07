أهم الفيتامينات التي تحتاجها البشرة

عرضت رائدة الأعمال في عالم المنتجات الغذائية الخاصة ‏بالبشرة جورجي كليف، توصياتها للحصول على بشرة أفضل، مقدمة دليلاً‎ ‎بعنوان “من فيتامين أ إلى فيتامين‎ ‎إي” ‏للفيتامينات المقيدة للبشرة.

وقالت كليف: “إن فيتامين أ يساعد في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة ‏على الجلد، ويجعله ناعماً، لأنه يشجع على تجديد الخلايا، ‏ويزيد سُمْك البشرة ويمنحها مظهراً شاباً، ‏ويمنع خشونة الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية. ومن الأطعمة الغنية بفيتامين أ، اللفت، والسبانخ، والطماطم، والبيض، ‏والمانغو، والشمام”.

وأضافت: “أمّا فيتامين ب، فيجب التركيز على فيتامين ب ‏‎5‎، الذي ‏يحفز تكاثر الخلايا ويصلح الأنسجة.‏‎ ‎وتشمل الأطعمة الغنية به،‎‏ الفطر، والأفوكادو، والمكسرات، ‏والبذور، وصدور الدجاج”.

وأوضحت أنّ فيتامين سي، يحمي من أضرار الجذور الحرة، وأنه يضيء البشرة ويزيل فرط ‏التصبّغ‎.‎ وهو موجود في السمك الزيتي، مثل السلمون، والماكريل، ‏والسردين، وفي صفار البيض.