أهم الفيتامينات التي تحتاجها البشرة

عرضت رائدة الأعمال في عالم المنتجات الغذائية الخاصة بالبشرة جورجي كليف، توصياتها للحصول على بشرة أفضل، مقدمة دليلاً بعنوان “من فيتامين أ إلى فيتامين إي” للفيتامينات المقيدة للبشرة.
وقالت كليف: “إن فيتامين أ يساعد في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة على الجلد، ويجعله ناعماً، لأنه يشجع على تجديد الخلايا، ويزيد سُمْك البشرة ويمنحها مظهراً شاباً، ويمنع خشونة الجلد بسبب الأشعة فوق البنفسجية. ومن الأطعمة الغنية بفيتامين أ، اللفت، والسبانخ، والطماطم، والبيض، والمانغو، والشمام”.
وأضافت: “أمّا فيتامين ب، فيجب التركيز على فيتامين ب 5، الذي يحفز تكاثر الخلايا ويصلح الأنسجة. وتشمل الأطعمة الغنية به، الفطر، والأفوكادو، والمكسرات، والبذور، وصدور الدجاج”.
وأوضحت أنّ فيتامين سي، يحمي من أضرار الجذور الحرة، وأنه يضيء البشرة ويزيل فرط التصبّغ. وهو موجود في السمك الزيتي، مثل السلمون، والماكريل، والسردين، وفي صفار البيض.