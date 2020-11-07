أول علاج لمرض الزهايمر منذ عقدين… يواجه بالرفض

بعد عقدين من عدم الترخيص لاي دواء للزهايمر، حيث واجهت البحوث حول العلاجات لهذا المرض انتكاسات في السنوات الأخيرة، أوصت لجنة من الخبراء الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (FDA) بعدم الموافقة على علاج جديد للمرض الذي يداهم كبار السن.

وبعد مراجعة الملف، قرر أعضاء اللجنة (البالغ عددهم 11، بمعارضة 10 وامتناع واحد عن التصويت)، أن العلاج لم يثبت فاعليته بشكل كافٍ.

ورغم أن رأي اللجنة غير ملزم، عادة ما تتبع “إف دي إيه” توصياتها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتأمل مختبرات “بيوجن” السويسرية أن ترى تركيبتها “أدوكانوماب” أول العلاجات التي تتلقى الضوء الأخضر لمعالجة مرضى ألزهايمر الذي لا يوجد له علاج حتى يومنا هذا.

وقد خلصت تجربة سريرية كبيرة إلى أن العقار الذي طورته “بيوجين” كان فعالا فيما أعطت تجربة أخرى نتائج سلبية.

وهذا العقار هو ما يسمى بالجسم المضاد الأحادي النسيلة. وهو يهدف إلى “إذابة” تراكمات بروتين بيتا أميلويد الذي يتراكم ويخلق لويحات في أنسجة أدمغة المرضى.

ويعاني ما يقرب من 50 مليون شخص في أنحاء العالم من مرض ألزهايمر أو شكل آخر من أشكال الخرف، وفقا لأرقام جمعية “ألزهايمر أسوسييشن”.

ومن المتوقع أن يصاب بهذا المرض حوالي 131 مليون شخص بحلول العام 2050.