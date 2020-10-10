إجابة حاسمة .. فيروس كورونا يخترق الدماغ

وفقا للأطباء، فقد تم العثور على آثار الفيروس في خلايا جذع الدماغ والخلايا العصبية

لطالما تساءل العالم فيما إذا كان لفيروس كورونا القدرة على دخول الدماغ وما مدى تأثيره في حال استقر في الدماغ، وفبما إذا يؤدي للموت فور دخوله، وبين تأكيد ونفي، وجد الأطباء أثناء تشريحهم لحالة توفيت إثر المرض آثارا لوجود الفيروس في الدماغ.

وأجرى الأطباء تشريحًا لجثث 43 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 51 و 94 عامًا، ووجدوا آثارا لفيروس “كورونا” في الدماغ لدى 53% منهم.

ووفقا للأطباء، فقد تم العثور على آثار الفيروس في خلايا جذع الدماغ والخلايا العصبية الممتدة منه، بينما كان 86% مصابين بزيادة غير طبيعية في الخلايا النجمية التي تدعم خلايا النسيج العصبي بسبب تدمير الخلايا العصبية القريبة، وفق مجلة “لانسيت”.

وفي الوقت نفسه، لاحظ مؤلفو الدراسة أن التغييرات في الدماغ بسبب تغلغل فيروس “كورونا” غير خطيرة، حيث لم يسجلوا تأثير مدمر مباشر للفيروس على الجهاز العصبي المركزي.

وكانت قد أظهرت دراسة نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أن أوجاع الرأس والشعور بالتشوش وحتى الهذيان التي يعاني منها بعض مرضى كوفيد-19، قد تكون نتيجة مهاجمة فيروس كورونا المستجد الدماغ بشكل مباشر.

ولا يزال البحث في مراحله الأولى، لكنه يقدم خطوطا جديدة عدة من الأدلة لدعم ما كان يعد سابقًا مجرد فرضية.

ووفقًا للدراسة التي قادها عالم المناعة في جامعة ييل الأميركية أكيكو إيواساكي، فإن الفيروس قادر على التكاثر داخل الدماغ، كما أن وجوده يحرم خلايا الدماغ القريبة من الأكسجين، إلا أن مدى انتشاره لم يتضح بعد.