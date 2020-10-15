إجابة حاسمة … هذا أفضل توقيت لممارسة المشي لإنقاص وزنك

تعتبر رياضة المشي من اكثر الرياضات التي يقوم فيها الشخص الذي يرغب بالتخلص من الوزن الزائد إلى جانب اتباعه نظاما غذائيا، إذ ينصح الأطباء بالمشي يوميا لمدة لا تقل عن 21 دقيقة لما لهذه الدقائق من فوائد صحية تعود على الجسم، حتى أنها تساعد الشخص بشكل كبير في خسارة الوزن إلى جانب فائدة المشي في المحافظة على صحة العظام.

في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على فوائد المشي، وكم تحتاج للمشي كل يوم، وكيفية تحقيق أقصى قدر من الفوائد وأفضل وقت للمشي لفقدان الوزن، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

أفضل وقت للمشي

غني عن القول أن المشي في أي وقت من اليوم أمر رائع للصحة البدنية والعقلية، ومع ذلك، فإن المشي بعد الوجبات مفيد بشكل خاص في إنقاص الوزن وإدارة مرض السكري. ويمكن للأشخاص الذين ليس لديهم أي ظروف صحية، المشي كل يوم لمنع أي مضاعفات صحية في المستقبل.

كيف يمكن للمشي أن يساعد في إنقاص الوزن

هناك كمية أساسية من السعرات الحرارية نحرقها جميعاً في اليوم، والتي يشار إليها باسم التمثيل الغذائي أثناء الراحة. يظل هذا الرقم ثابتًا نسبيًا اعتمادًا على مقدار الحركة التي نقوم بها كل يوم. ويمكن أن تساعد إضافة المزيد من الحركة في حياتك اليومية في زيادة حرق السعرات الحرارية وبالتالي فقدان الوزن.

لا تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في إنقاص الوزن فحسب، بل تساعد أيضًا في إدارة مستويات السكر في الدم. وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن المشي بعد 10 دقائق من كل وجبة يساعد في خفض مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. يعتبر المشي لمدة 10 دقائق بعد تناول الوجبة مفيد أكثر من المشي لمدة 30 دقيقة في أي وقت آخر من اليوم

وعندما تمشي أو تمارس أي شكل آخر من أشكال التمارين، يرتفع معدل ضربات قلبك وتبدأ عضلاتك في تفضيل الكربوهيدرات أو السكر كمصدر أساسي للطاقة. عندما تتناول الكربوهيدرات في الوجبة، يرتفع مستوى السكر في الدم لأن وظيفة الأنسولين هي المساعدة في سحب هذا السكر من الدم وتوصيله إلى جميع خلايا الجسم. عندما تمشي بعد الأكل، تزداد كمية السكر التي تتطلبها عضلاتك، مما يساعد على التخلص من السكر الزائد في مجرى الدم.

مقدار التمرين الذي يجب أن تمارسه يوميًا

هناك قواعد وتوصيات مختلفة حول كمية ونوع التمرين الذي يجب أن تمارسه يوميًا. توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة مثل المشي كل أسبوع لمدة 150 دقيقة. المشي بسرعة معتدلة لمدة 21 دقيقة كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2. كما أنه يعزز صحة العظام وفقدان الوزن.