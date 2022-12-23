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إحذروا أضراره.. لا تتناولوا الشاي بعد الأكل مباشرة!

منذ 17 دقيقة
أضرار الشاي

أضرار الشاي

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أعلنت الدكتورة مارغريتا لفوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الشاي بعد الأكل مباشرة يعيق امتصاص الحديد من الطعام.

تشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، إلى أنّ الشاي يحتوي على مواد دباغية هي التانينات (العفص)، التي تعيق عملية امتصاص الحديد من الطعام. ولكن مستوى التأثير السلبي للمشروب يعتمد على صحة الشخص، ونوعية وكمية الشاي ووقت شربه.

الخبيرة الغذائية لفتت إلى أنّه “تكمن المسألة في نوعية وكمية الشاي التي يتناولها الشخص. من الأفضل عدم تناوله مع الطعام، وبعده مباشرة. ويمكن اعتبار الجرعة الآمنة حتى 400 مليلتر في اليوم. ويفضل تناوله في الصباح، إذا كان الشخص لا يعاني من قصور كلوي أو حصى في الكلى أو ارتفاع في مستوى حمض البوليك”.

أضافت: لا تجلب أكياس الشاي أي فائدة للجسم. كما أن الكافيين الموجود في الشاي يمنع امتصاص الحديد والمغنيسيوم من الطعام.

كما قالت: “إذا أراد الشخص تناول الشاي بعد الطعام، فمن الأفضل أن يتناوله على الأقل بعد مضي 40 دقيقة. بالطبع كلّ شيء يعتمد على الحالة الصحية للشخص، ونوعية وكمية ووقت تناول الشاي”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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