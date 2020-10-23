إذا كنت تعاني من هذا المرض فأنت أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا من غيرهم

إذا كنت من الاشخاص الذين يعانون من هذا المرض فحتما شكل لك أزمة طيلة حياتك، وذلك بسبب أعراضه الصعبة والمتعبة والتي تمتد لأيام قليلة أو أسبوع، لكن حتما سيتغير رأيك بالمرض عندما تعرف بأنه قد يضعف احتمالية إصابتك بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت اختصاصية في علم المناعة، آلا ريجيخ، عن فئة الأشخاص الأقل عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية والأورام، بما في ذلك فيروس كورونا.

ووفقا لها، فإن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا من غيرهم.

وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى وجود كميات كبيرة من الغلوبولين المناعي ” IgE”، بسبب تعرضهم المستمر للحساسية، حسب موقع “دكتور رامبلر”.

وأضافت أن عددا من أعراض الإصابة بمرض “كوفيد-19” يتطابق مع أعراض الإصابة بالحساسية الموسمية.

وفي وقت سابق، كشفت الأكاديمية الروسية، أريج توتوستوليان، أن المدخنين هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

والحساسية هي ردة فعل جهاز المناعة (Immune system) لمواد غير مألوفة له، مثل حبيبات اللقاح، السم من جراء لسعة النحل أو وبر الحيوانات.

ينتج جهاز المناعة بروتينا يدعى الضدّ (أو: الجسم المضاد – Antibody .IgE). هذه الأضداد تحمي الجسم من الأجسام الغريبة غير المرغوب فيها، التي قد تغزو الجسم وتسبب الأمراض أو العدوى. عندما يعاني شخص ما من الحساسية (الأَرَجيّة) لمادة معينة، فإن جهازه المناعي ينتج أضدادا تحدد المُسْتَأرِج (المادة المؤرِّجة، التي تسبب الحساسية – Allergen) وتتعامل معه كعنصر ضارّ، على الرغم من إنه ليس كذلك، مما يؤدي إلى إفراز الهيستامين (Histamine) ومواد أخرى تسبب ظهور أعراض الحساسية.