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إصابات كورونا في أمريكا قد تصل إلى أكثر من 100 ألف حالة يومية

منذ 9 دقائق
أمريكا تواصل تسجيل الأرقام المفزعة بكورونا

أمريكا تواصل تسجيل الأرقام المفزعة بكورونا

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مع دخول فصل الشتاء ،و عدم التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد ، حذر خبراء أوبئة بالولايات المتحدة من ارتفاع مخيف في عدد إصابات فيروس كورونا التي قد تصل إلى أكثر من 100 ألف حالة يومية ،حسب شبكة سي أن أن.

وقال مايكل أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، لشبكة CNN “سنصل بسهولة إلى أرقام مكونة من ستة أرقام، من حيث عدد الحالات وسترتفع الوفيات بشكل كبير في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة”.

ويقول مسؤولو الصحة إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة ناجمة عن إعادة فتح المدارس والجامعات، فضلا عن السماح بالتجمعات.

وخلال هذا الأسبوع سجلت 31 ولاية زيادة في عدد الإصابات بالوباء بمعدل عشرة في المئة، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وكان خبراء الصحة في الولايات المتحدة قد حذروا من شتاء وخريف كارثيين، متوقعين ارتفاع عدد ضحايا المرض إلى 400 ألف قتيل بحلول فبراير القادم، أي بزيادة تقدر بنحو 80 في المئة.

دكتور بيتر هوتيز اختصاصي طب المناطق الحارة في كلية بايلور للطب، كان قد قال لـ سي أن أن “هذه علامة تنذر بالسوء. أعتقد أننا في خريف وشتاء سيئين للغاية”.

وأضاف “هذه واحدة من أسوأ فتراتنا في مجال الصحة العامة الأميركية الحديثة”.

مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، لم يستبعد فرض لبس الكمامة إذا لم تكن هناك استجابة للإجراءات المتبعة لمكافحة الوباء.

وعلى الرغم من هذه الاتجاهات المقلقة، يشدد مسؤولو الصحة على تدابير الصحة العامة الأساسية التي يمكن أن تساعد في تغيير الأمور: الكمامات والتباعد الاجتماعي، وتجنب الازدحام وغسل اليدين المتكرر.

وأظهرت دراسة تنبؤية جديدة أجراها فريق باحثين بمعهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، أنه يمكن إنقاذ مائة ألف شخص من الموت، بحلول فبراير القادم، في حال لبس 95 في المئة الأميركيين الكمامة.

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