إضافة لطعمها اللذيذ.. حقائق غذائية عن الفراولة

الفراولة مليئة بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C

لا يقتصر الأمر على طعم الفراولة المذهل فحسب، بل إنها مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف وحمض الفوليك.

ووفقاً لموقع “health”، إليكم ستة فوائد صحية رئيسية للفراولة:

1 غني بمضادات الأكسدة

الفراولة مليئة بمضادات الأكسدة، التي هي جزيئات موجودة في الجسم وتوجد في الأطعمة النباتية التي تقاوم الإجهاد التأكسدي. يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك المزيد من الجذور الحرة في الجسم ولكن يتوفر القليل من مضادات الأكسدة لإزالتها. من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي وتلف الأنسجة، تساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة بمرور الوقت

تحتوي الفراولة على العديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين؛ الذي يمنح التوت لونه النابض بالحياة، وفيتامين C.

2 دعم صحة المناعة

كوب واحد فقط من الفراولة يوفر 100٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين C. حيث أن فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدعم خلايا جهاز المناعة. تشير الأبحاث إلى أن فيتامين C يعزز تكاثر كل من الخلايا التائية والخلايا البائية، وهي خلايا الدم البيضاء التي تساعد في محاربة الغزاة المسببة للأمراض، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا وحتى السرطانات.

ارتبط تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C أيضًا بانخفاض مخاطر الإصابة بالحالات الصحية الشائعة مثل إعتام عدسة العين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

3 تعزيز صحة القلب

إن مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة تدعم صحة القلب أيضًا. أفادت دراسة وبائية كبيرة عن وجود علاقة عكسية بين استهلاك الأنثوسيانين وخطر الإصابة بنوبة قلبية بين النساء الشابات ومتوسطات العمر.

وجد الباحثون أن النساء اللواتي تناولن أكثر من ثلاث حصص من التوت أسبوعياً كان لديهن خطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بالنوبات القلبية مقارنة بالنساء اللائي تناولن الفاكهة بشكل أقل.

من الجدير بالذكر أن الدراسات القائمة على الملاحظة لا يمكن أن تحدد السببية، كما أن النساء اللواتي يستهلكن كميات أكبر من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الفراولة، قد يكونن أكثر عرضة لقيادة أنماط حياة صحية بشكل عام تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

4 قد يحمي من السرطان

قد يساعد المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الفراولة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. في حين أن الآليات الدقيقة لا تزال غير واضحة، يقترح الباحثون أن مضادات الأكسدة الطبيعية للفاكهة يمكن أن تقلل الالتهاب الناتج عن السرطان وتمنع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.

5 غنية بحمض الفوليك

تعتبر الفراولة مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك، المعروف أيضًا باسم فيتامين B9. إن حمض الفوليك ضروري للتفاعلات الرئيسية، بما في ذلك تخليق الحمض النووي وتفكك الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات.

كما أن فيتامين B9 مهم أيضًا لنمو الأنبوب العصبي الصحي أثناء الحمل المبكر، وهذا هو السبب في أنه أحد أهم العناصر الغذائية في فيتامينات ما قبل الولادة.

يسمى فيتامين B9 الموجود بشكل طبيعي والموجود في الأطعمة بالفولات، في حين أن فيتامين B9 الاصطناعي أو من صنع الإنسان وهو النوع الموجود في المكملات الغذائية يسمى حمض الفوليك.

يوفر كوب واحد فقط من الفراولة ما يقرب من 10٪ من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك.

6 قليلة السكر

تحتوي الفراولة على نسبة منخفضة نسبيًا من سكر الفركتوز الطبيعي مقارنة بالفواكه الأخرى. على سبيل المثال، في حين أن كوبًا واحدًا من العنب يمكن أن يحتوي على 23 جرامًا (جم) من السكر الطبيعي، فإن كوبًا واحدًا من الفراولة يوفر حوالي 7 جرام من السكر الطبيعي.

لا يوجد سبب للتشهير بالسكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة، ولكن إذا كنت تتطلع إلى خفض تناول السكر بسبب حالة طبية مثل مقاومة الأنسولين، أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي، أو داء السكري من النوع 2، فاختر الفواكه منخفضة السكر مثل يمكن أن يكون التوت مفيدًا.

حقائق غذائية عن الفراولة

تعتبر الفراولة مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن المغذية. إن كوب واحد من الفراولة يحتوي على:

السعرات الحرارية: 53

الدهون: 0.5 جرام

الكربوهيدرات: 13 جرام

الألياف: 3 جم

البروتين: 1 جرام

فيتامين ج: 98 ملليغرام أو حوالي 109٪ من القيمة اليومية (DV)

حمض الفوليك: 40 ميكروغرام أو حوالي 10٪ من القيمة اليومية

تعتبر الفراولة بشكل عام جيدة التحمل وآمنة للاستهلاك. في حين أن الفراولة الطازجة والمجمدة مغذية بنفس القدر، يجب تناول الفراولة المجففة التي تحتوي على مواد تحلية مضافة باعتدال.

تميل هذه إلى احتواء كمية كبيرة من السكريات المضافة بكميات صغيرة وهي أيضًا أقل ترطيبًا من الفراولة الطازجة أو المجمدة.