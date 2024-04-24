إلى من يعانون آلام الظهر.. هذه الرياضات لا تناسبكم

أوصى الدكتور ماتياس مانكه الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر بالابتعاد عن الرياضات التي تتطلب تغيير الاتجاه، مثل التنس والسكواش وألعاب الكرة مثل كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الريشة.
وعلل طبيب العظام الألماني ذلك بأنه عند ممارسة هذه الرياضات يتعين على الجزع إجراء الكثير من حركات الدوران السريعة، مما يشكل عبئا إضافيا على العمود الفقري.
وأشار مانكه إلى أن الرياضات المناسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر هي المشي باستخدام العصي وركوب الدراجات الهوائية.
كما تعد السباحة مناسبة لهذا الغرض أيضا، وتعدّ سباحة الظهر أفضل من سباحة الصدر لأنه عند ممارستها لا يصير الظهر مجوفا.