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إلى من يعانون آلام الظهر.. هذه الرياضات لا تناسبكم

منذ 56 دقيقة
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أوصى الدكتور ماتياس مانكه الأشخاص ‫الذين يعانون من آلام الظهر بالابتعاد عن الرياضات التي تتطلب تغيير ‫الاتجاه، مثل التنس والسكواش وألعاب الكرة مثل كرة القدم والكرة الطائرة ‫وتنس الريشة.

‫وعلل طبيب العظام الألماني ذلك بأنه عند ممارسة هذه الرياضات يتعين على الجزع ‫إجراء الكثير من حركات الدوران السريعة، مما يشكل عبئا إضافيا على العمود ‫الفقري.

‫وأشار مانكه إلى أن الرياضات المناسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام ‫الظهر هي المشي باستخدام العصي وركوب الدراجات الهوائية.

‫كما تعد السباحة مناسبة لهذا الغرض أيضا، وتعدّ سباحة الظهر أفضل ‫من سباحة الصدر لأنه عند ممارستها لا يصير الظهر مجوفا.

    المصدر :
  • الجزيرة

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