إليكم أبرز فوائد البطيخ أشهر الفواكه الصيفة

البطيخ من الفاكهة الصيفية المميزة التي يحبها الجميع لطعمها الحلو الفريد

يحتوي البطيخ على ما هو أكثر من مجرد الماء والسكر، فهو يزود الجسم بفوائد صحية عديدة

إذ أنه ذو قيمة غذائية عالية، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين A، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة

نذكر فيما يلي أهم فوائد البطيخ الصحية:

يحمي من الإصابة بالجفاف، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء تصل إلى 92%

يساعد على فقدان الوزن، لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة وإعطائه شعور بالشبع

يعزز صحة العينين، لاحتوائه على فيتامين A ومضادات الأكسدة التي تحمي من إعتام عدسة العين

يعزز وظائف جهاز المناعة، لاحتوائه على فيتامين C الذي يحمي من الإصابة بالعدوى

يساعد على تخفيف ألم العضلات، لاحتوائه على السيترولين الذي يعزز التروية الدموية إلى العضلات

يحسن عملية الهضم ويعزز صحة الأمعاء، لاحتوائه على البوليفينول الذي يعزز صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء.