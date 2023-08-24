إليكم أعراض ‫التهاب المفاصل الروماتويدي

يُعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي مرض التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى غير المفاصل. فقد يدمر هذا المرض مجموعة واسعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد والعينان والرئتان والقلب والأوعية الدموية.

‫في هذا المجال، أوضحت الجمعية الألمانية لطب العظام أن التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة ‫الذاتية؛ حيث يهاجم جهاز المناعة أنسجة الجسم لأسباب غير معلومة، غير أن ‫الأطباء يعزون ذلك إلى العوامل الوراثية، وبعض عوامل الخطورة؛ مثل: التدخين ‫والسمنة والعدوى.

أعراض ‫التهاب المفاصل الروماتويدي

‫وفي بداية المرض يشعر المريض بآلام في المفاصل الصغيرة (كاليدين ‫والقدمين)، وبعد ذلك في المفاصل الكبيرة (كالركبة)، بالإضافة إلى تيبس ‫العضلات في الصباح، والحمى الطفيفة، والتعب، والإعياء، والقيود الحركية.

‫وينبغي للمريض استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، من أجل تجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عن التهاب المفاصل ‫الروماتويدي؛ حيث قد تلحق أضرارًا جسيمة بالعظام والغضاريف والأنسجة ‫الضامة.

وعلى الرغم من أن التهاب المفاصل الروماتويدي غير قابل للشفاء، فإنه ‫يمكن السيطرة على الأعراض وتخفيف المتاعب، من خلال العلاج بواسطة الأدوية ‫والجراحة (تركيب مفصل اصطناعي)، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي، والعلاج ‫الحراري، والعلاج الوظيفي، وإعادة التأهيل.