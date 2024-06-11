إليكم بعض النصائح للنوم في الجو الحار

النوم في الجو الحار حاجة صحية مهمة في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، تبرز الحاجة إلى التوعية ببعض النصائح التي تضمنا نومًا مريحًا في فصل الصيف. شهد عام 2023 أعلى درجات الحرارة على الإطلاق، ومن المرجح أن يتجاوزه عام 2024، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية صيفًا حارًا جدًا يفوق المتوسط. أردنا في موقع صحتك ربط العلم والمعرفة بالتطبيق العملي، وإعطاءك بعض النصائح لتجاوز حر الصيف، ولضمان النوم في الجو الحار.

تُظهر الدراسات أن درجات الحرارة المرتفعة قد تكون عائقًا أمام الخلود الجيد للنوم، مما قد يضر بالجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي، والأداء الإدراكي والمزاج.

أهمية النوم في الجو الحار

النوم هو إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على صحة الجسم والعقل، مثلما يلعب النظام الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة دورًا حيويًا في تعزيز الصحة العامة، ويعتبر النوم في الجو الحار أمرًا بالغ الأهمية، وتشمل أهمية النوم على الآتي:

يعزز الانتباه والتركيز، يساعد النوم الكافي في الحفاظ على مستويات الطاقة ويحسن التركيز، ويعزز عملية اتخاذ القرار، مما يقلل من خطر الأخطاء والحوادث.

يساعد في التعلم وتحسين الذاكرة عن طريق إتاحة الفرصة للدماغ بتنظيم المعلومات ومعالجتها، وتحويل الذكريات القصيرة المدى إلى ذكريات طويلة المدى، وبالتالي تسهيل التعلم.

يحسن الصحة العقلية، إذ يدعم النوم الكافي الصحة العاطفية، ويقلل من التوتر، ويساعد في منع مشكلات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق.

يساعد في المحافظة على الوزن الصحي، فهو ينظم هرمونات الجوع، ويقلل من الإفراط في تناول الطعام، ويوفر الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة، مما يساعد في الحفاظ على الوزن.

يعزز صحة القلب، إذ يقلل النوم الجيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب من خلال السماح للقلب بالراحة وتقليل مستويات هرمون التوتر.

يحافظ على جهاز المناعة، إذ يقوي النوم جهاز المناعة من خلال اكتشاف ومكافحة الجراثيم والأمراض بشكل أكثر فعالية.

حقائق وخرافات عن النوم

كيف يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على النوم؟

طوال الليل، يمر الجسم بمراحل نوم مختلفة، ويكون تنظيم درجة حرارة جسمك أقل فعالية خلال مراحل معينة من النوم، وقد يوقظك الجو الحار من النوم ليتمكن الجسم من استئناف تنظيم درجة الحرارة، لهذا السبب تعتبر درجة الحرارة عنصرًا بالغ الأهمية في الحصول على نوم صحي ليلاً.

يُوصى بالحفاظ على درجة حرارة غرفة بين 15.5 و21 درجة مئوية (60 و70 درجة فهرنهايت) للحصول على نوم مثالي، وهو أمر غير ممكن دائمًا بدون تكييف الهواء، وبالتالي زيادة فواتير الكهرباء. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأخرى التي يمكن أن تساعدك أيضًا على النوم في الجو الحار:

نصائح لضمان النوم في الجو الحار

فيما يلي أهم الطرق التي يمكن تطبيقها في المنزل للحفاظ على برودته خلال ليالي الصيف، وبالتالي ضمان النوم في الجو الحار :

افتح النوافذ للسماح بنسيم منعش بالدخول إذا كان الهواء الخارجي أكثر برودة قبل موعد النوم.

استخدم المروحة لأن تكلفتها قليلة، ويمكن أن يساعد وضع وعاء من الثلج أمامها في جعل الهواء أكثر برودة.

اشرب الماء البارد لترطيب وتبريد جسمك قبل موعد النوم.

استحم بماء دافئ قبل موعد النوم لزيادة تدفق الدم والتشجيع على فقدان الحرارة من الجسم، مما يجعلك تشعر بالبرودة.

نم على الثلج باستخدام كيس ثلج ملفوف بمنشفة أو زجاجة ماء مجمدة لتبريد السرير.

ضع كمادات رطبة على جبهتك أو جسمك للمساعدة في التخلص من الحرارة الزائدة.

قلل من التعرض للضوء لتقليل الحرارة.

أوقف تشغيل الأجهزة الإلكترونية لتقليل الحرارة والضوء من الأجهزة للحصول على نوم أفضل.

حاول اختيار ملاءات القطن أو الكتان أو الخيزران بدلاً من البوليستر أو الساتان.

أبعد الحيوانات الأليفة عن السرير لتقليل حرارة الجسم الزائدة.

نهايةً، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، أصبحت جودة النوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. إذا لم يكن تكييف الهواء خيارًا متاحًا، فافتح النوافذ للحصول على تدفق هواء أفضل، واختر وسائد تبريد، أو ضع الثلج أمام المروحة.