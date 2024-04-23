إليكم طرق استخدام صودا الخبز فى المنزل

صودا الخبز مثلها مثل أى مكون آخر يمكن أن يكون لها تأثير إيجابى وسلبى على جسمك، لذلك من المهم استخدامها بشكل منظم وعدم الإفراط فيها، للاستفادة من فوائدها وتجنب أضرارها، حسبما أفاد تقرير موقع “Food-tv”.

التأثير الإيجابى

يمكن أن تعمل صودا الخبز كمضاد طبيعيى للحموضة وتحييد حمض المعدة الزائد، كما يمكن أن توفر راحة مؤقتة من حرقة المعدة والارتجاع الحمضى وبعض حالات عسر الهضم.

التأثير السلبى لصودا الخبز

نظرًا لأن صودا الخبز تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم، فإن الاستهلاك المفرط لها يمكن أن يؤدى إلى احتباس الماء، واختلال توازن الكهارل، وارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن تعطل التوازن الحمضى فى الجسم، ما يترتب عليه ظهور أعراض مثل ارتعاش العضلات أو الغثيان، كما يمكن أن تسبب فى بعض الحالات نقص فى مستويات البوتاسيوم فى الجسم.

طرق استخدام صودا الخبز فى المنزل غير الطعام:

بديل صحى لمعجون الأسنان

يمكنك استخدام صودا الخبز لتنظيف أسنانك، حيث أنها تتميز بخصائص تبييض الأسنان، كل ما عليك فعله هو خلط صودا الخبز مع زيت جوز الهند والنعناع ومن ثم تنظيفها بالماء

مزيل للعرق

يمكن استخدام صودا الخبز كمزيل طبيعى لرائحة العرق، كما يمكن لصودا الخبز أيضًا أن تمتص الروائح من الأحذية والجوارب والأدراج والثلاجات وأجهزة الميكروويف وما إلى ذلك.

مزيل بقع الزيت

بما أن صودا الخبز مادة ماصة ولها قوة تنظيف خطيرة، فيمكنها امتصاص بقع الزيت من الملابس والسجاد، فقط قم رش كمية قليلة من صودا الخبز فوقها واتركها تمتص الزيت أو الشحوم.

مقشر طبيعى للبشرة

تحتوى صودا الخبز على ملمس خشن، ولهذا السبب تعمل كمقشر رائع، عن طريق إضافة القليل من الماء لصودا الخبز وفرك خلايا الجلد الميتة.