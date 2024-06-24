إليكم علاج حموضة المعدة من المنزل

سنحاول في هذا المقال شرح ما هي حموضة المعدة ونقدِّم لك بعضَ العلاجات أو الحلول المنزلية للتخلّص منها، تابِع القراءة لمعرفة التفاصيل.

ما هي حموضة المعدة؟

حموضة المعدة أو ارتجاع المريء، أو ما يسمّيه البعض حمو القلب، هي أمر غير مريح يحدث لكثيرين على اختلاف أعمارهم نتيجة زيادة إفراز الغدد المَعدية لحمض الهيدروكلوريد الذي يحتاجه الجسم لهضم الطعام، وتحليل أنواع من السكّر المعقّد إلى سكّر بسيط لامتصاصه، والذي يؤدي إلى إفراز زائد لبعض الإنزيمات الهاضمة مثل إنزيم البيبسين.

نتعرَّف في هذا المقال على بعض الوصفات المنزلية التي يمكن أن تلطِّف من حموضة المعدة.

ما هو علاج الحموضة في المعدة بالمنزل؟

تساعد بعض الوصفات المنزلية في حل مشكلة حموضة المعدة الزائدة وتخفيف أعراضها:

1. شرب الماء

يساعد شرب كوبَين من الماء كلَّ صباح على ضبط مستوى الحمض في المعدة، فشرب لترين من الماء يوميًا عند ظهور أعراض القرحة يمكن أن يساعد في تخفيف الألم عن طريق تخفيف حموضة المعدة، وعندما يساعد الماء في تخفيف حموضة المعدة، فإنه بالتالي سيخفف من عسر الهضم الناتج منه، وخاصة عند شرب الماء على معدة فارغة قبل الطعام.

. الخل الأبيض

قد يساعد استخدام الخل الأبيض مع الوجبات في تخفيف الحموضة، كما يُسهِّل عمليةَ الهضم الجيد للطعام. يوصَى بأخذ ملعقتَين من الخل الأبيض مع كل وجبة، فالقليل من الخل يساعد على التخلص جدياً من الشعور بحرقة المعدة، ما لم يتناوله الشخص مباشرة لتصطدم به الأمعاء، وهو يساعد على التخلص من حموضة الأمعاء، والشعور بالحرقة وعدم الراحة التي تصيب البعض بعد تناول الطعام، فالخل يعادل حموضة المعدة ويجعلها في المعدل الطبيعي، فينهي على الشعور بالألم والحموضة بداخلها لفترة طويلة ما دامت الجرعات التي تدخل إليها منه بسيطة ومختلطة بطعام صحي.

5. سكّر الجاكري

هو نوع من السكّر غير المكرَّر وغير المقطر أو السكّر الخام، يساعد استخدامه بصورة معقولة في تخفيف حموضة المعدة، كما يساعد استخدام كمية صغيرة تعادل 10 جم مع وجبتك في تخفيف الحموضة.

. الزنجبيل

الزنجبيل وصفة جيدة لعلاج الحموضة. في الحقيقة، فإن إضافة مسحة من الزنجبيل إلى وجباتكم تساعد في ضبط الرقم الهيدروجيني pH (مستوى الحموضة والقلوية) في الجسم كله.

7. أوراق النعناع

يُنصح بمضغ بعضٍ من أوراق النعناع المغلي للتخلص من حموضة المعدة، كما يُنصَح بعصير النعناع أيضاً لذات السبب.

8. الصبار الحقيقي (الألو ڤيرا)

نبات الألوڤيرا حل جيد لتخفيف الحموضة. تشير الأبحاث إلى أن الألوفيرا يعزز توازن مستويات الأس الهيدروجيني pH في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي يساعد الألوفيرا في تخفيف أعراض حمض الجزر أو تهيج المعدة، وحتى قرح المعدة والوقاية منهما.

9. عصير الأناناس والبرتقال

قد يساعد عصير الأناناس والبرتقال مع إضافة بعض الملح في علاج حموضة المعدة.

10. الفواكه والمكسَّرات

يُنصح بتناول اللوز والخيار والليمون وعصير الليمون والبطيخ والموز، كأطعمة طبيعية في علاج حرقة المعدة.

11. عصير البصل

يُعدّ عصير البصل واحدًا من أهم الوصفات المنزلية لتخفيف الحموضة.

12. بذور اليانسون

غلي بذور اليانسون في الماء فكرة جيدة لتقليل حرقة المعدة. يُترك الخليط لبعض الوقت ليبرد قليلاً، ثم يُضاف له ملعقة صغيرة من عسل النحل ليزيد من كفاءته في مواجهة الحموضة.

13. عصير الزنجبيل

عصير الزنجبيل الممزوج مع بذور الكمون المحمَّصة والملح الصخري طريقة ممتازة أيضًا لعلاج الحموضة.

14. شراب جوز الهند

يساعد شراب جوز الهند والمشروبات الفوّارة أيضاً في تنظيم إفراز حمض المعدة، كونه لديه تأثير قلوي يمكن أن يهدئ الحرقة. ويساعد ماء جوز الهند على إنتاج بطانة المخاط التي لها تأثير وقائي ضد حمض المعدة، كما أن ماء جوز الهند يحسِّن كلًا من الهضم وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام، إذ يحتوي على الألياف.

15. الريشيا Ratia

إحدى أسهل الوصفات المنزلية هي وصفة الريشيا Ratia، وهي خلطة تُوضَع مع خضراوات مبشورة، مثل الطماطم والكزبرة أو الخيار. تساعد هذه الأكلة على الهضم، وتنظيم إفراز الحمض في المعدة.