إليكم فوائد “البزر” إذا تناولتموه يوميا

يعتبر اللب “البزر” وجبة خفيفة مميزة بالنسبة للملايين خاصة في الدول العربية، لا سيما دول البحر الأبيض المتوسط الذين يكثر تناولهم للب، لكن هل فكرتم يوما بفوائد “البزر” على الصحة ؟.

كشفت دراسة حديثة عن احتواء اللب على العديد من الفوائد المذهلة، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات.

وأفاد تقرير نشره موقع “بوابة أخبار اليوم”، بأن اللب يعد من المكسرات المفضلة لكثير من الأشخاص، ويتنوع أشكاله، فمنه اللب السوري واللب السوبر واللب الأبيض.

وأضاف التقرير أن هذه الأنواع هي الأشهر والمفضلة لدى المصريين، مشيرا إلى احتوائها على عناصر مفيدة للجسم، أبرزها:

– فيتامين “إي” والذي يساعد على منع تلف الخلايا، كما يساهم في التئام الجروح في وقت سريع.

– غني بالماغسيوم والفسفور، مما يساهم في تقوية العظام والحماية من مرض هشاشة العظام.

– له دور في فقدان الوزن، لأن يساعد في تعزيز شعور الشبع لديك وخصوصا اللب الأبيض.

– يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحافظ على أداء الجهاز الهضمي.

– مهم لمرضى السكر لأنه يعمل على ضبط مستوى الكولسترول في الدم، بحسب موقع “هيلث لاين”.