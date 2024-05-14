إليكم فوائد الصيام المتقطع؟

يشهد الصيام المتقطع انتشارًا متزايدًا كطريقة غذائية للعديد من الأشخاص الذين يسعون لتحسين صحتهم. ويعتبر هذا النهج الغذائي، الذي يقوم على تناوُل الطعام وفق فترات زمنية محددة والصيام لبقية الوقت، وسيلة فعّالة لتحقيق العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحماية من السرطان، وفقًا لتقرير موقع Everyday Health.”

فوائد الصيام المتقطع

1. فقدان الوزن

يساهم في إنقاص الوزن للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. نظر الباحثون في بيانات من 27 دراسة ووجدوا أن IF ساعدت المشاركين على فقدان ما يصل إلى 13 % من وزنهم.

2. انخفاض ضغط الدم

إذا قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع على المدى القصير. وجدت دراسة تجريبية نُشرت في يونيو 2018 في مجلة التغذية والشيخوخة الصحية أن نسبة 16: 8 تخفض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ لدى المشاركين في الدراسة البالغ عددهم 23 مشاركًا. و ضغط الدم الانقباضي هو الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم ويشير إلى قوة القلب ضد جدران الشرايين في كل مرة ينبض فيها.

3. تقليل الالتهاب

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن كلاً من الصيام المتقطع والتقييد العام للسعرات الحرارية يمكن أن يقلل من مستويات الالتهاب ، على الرغم من أن التجارب السريرية قليلة ومتباعدة.

4. انخفاض الكولسترول

يمكن أن تساعد أشكال مختلفة من الصيام المتقطع ، بما في ذلك صيام اليوم البديل و 5: 2 ، على خفض الكوليسترول الضار LDL (“الضار”) ، من بين علامات أخرى لصحة القلب ، مثل ضغط الدم.

ويمكن أن يزيد كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض . ال وأشار الباحثون أيضًا إلى أن IF قلل من وجود الدهون الثلاثية ، وهي الدهون الموجودة في الدم والتي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو أمراض القلب، وفقًا لمايو كلينك.

5. نتائج أفضل للناجين من السكتات الدماغية

تلعب مستويات الكوليسترول الصحية وضغط الدم المنخفض دورًا رئيسيًا في المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. لكن هذه ليست الفائدة الوحيدة المحتملة المرتبطة بالسكتة الدماغية من الصيام المتقطع

6. تعزيز وظيفة الدماغ

يحسن الصيام المتقطع حدة الذهن والتركيز. وهناك بعض الأبحاث المبكرة لدعم هذه الفكرة: وجدت دراسة نُشرت في نوفمبر 2021 في Molecular Psychiatry أن الصيام كل يوم قد يعزز الذاكرة.

7. الحماية من السرطان

قد يقلل النظام الغذائي الصائم من خطر الإصابة بالسرطان عن طريق إبطاء قدرة الخلايا السرطانية على التكيف والانتشار وتحسين تأثيرات علاج السرطان ، الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان فريق الرعاية الصحية قبل إجراء تغييرات على نظامهم الغذائي.