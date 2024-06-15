السبت 9 ذو الحجة 1445 ﻫ - 15 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم فوائد ملك الفاكهة "المانجو"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2024 10:11 مساءً

المانجو

A A A
طباعة المقال

إن القيمة الغذاية للمانجو عالية جداً، ولذلك فإن فوائد المانجو متعددة ويطلق عليها في بعض أنحاء العالم اسم ملك الفاكهة لما تتمتع به المانجو من فوائد مختلفة، ومن أهم فوائد المانجو:

فاكهة المانجو منخفضة السعرات الحرارية ولكن مليئة بالعناصر الغذائية حيث تزود الجسم بالبروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، الألياف، فيتامين ج، النحاس، حمض الفوليك، فيتامين ب-6، فيتامين ب-5، فيتامين أ، فيتامين هـ، فيتامين ك، البوتاسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز وغيرها.
تزويد الجسم بمضادات الأكسدة الضرورية.
تعزيز عمل جهاز المناعة.
دعم صحة القلب والدورة الدموية.
التقليل من مستويات الكوليسترول والدهون.
تزويد الجسم بالإنزيمات التي تساعد على الهضم بالإضافة إلى الماء والألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.
تزويد الجسم بفيتامين أ واللوتيين وغيرها من العناصر التي تدعم صحة العين.
تعزيز صحة الشعر والحفاظ على مرونة البشرة وحمايتها من التجاعيد والترهل.
التقليل من خطر الإصابة بالسرطان خاصة سرطان القولون والرئة والبروستاتا والثدي والعظام.
وبالرغم من فوائد المانجو إلا أن هناك محاذير تناول المانجو التي تتضمن تجنب تناول ما يزيد عن كوبين (330 غرام) من المانجو خلال موسم المانجو، وينصح بتناول المانجو في أي وقت من اليوم للحصول على فائدة المانجو مع ضرورة تجنب تناول المانجو أو أي نوع من الفاكهة قبل النوم أو بعد الوجبة مباشرة لأنها قد تتداخل مع عملية الهضم وتؤثر على امتصاص العناصر الغذائية ويفضل تناول المانجو قبل الوجبة بساعة أو بعد الوجبة بساعتين.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من الصحة

البطيخ- تعبيرية
إليكم أبرز فوائد البطيخ أشهر الفواكه الصيفة
امرأة حامل
هل مشكلات النوم خلال الحمل تنتقل إلى الأطفال
الفلفل الحلو
إليكم فوائد وأضرار الفلفل الحلو

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع على لبنان.. وهذا ما ينتظره!
تقرير اسرائيلي يكشف.. كيف ستكون تفاصيل الحرب الاسرائيلية على لبنان؟
غارة عنيفة على "جناتا"
فيديو.. غارة عنيفة على "جناتا" وإسرائيل تعلن اغتيال شخصية كبيرة بحزب الله