إليكم فوائد ملك الفاكهة "المانجو"

إن القيمة الغذاية للمانجو عالية جداً، ولذلك فإن فوائد المانجو متعددة ويطلق عليها في بعض أنحاء العالم اسم ملك الفاكهة لما تتمتع به المانجو من فوائد مختلفة، ومن أهم فوائد المانجو:

فاكهة المانجو منخفضة السعرات الحرارية ولكن مليئة بالعناصر الغذائية حيث تزود الجسم بالبروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، الألياف، فيتامين ج، النحاس، حمض الفوليك، فيتامين ب-6، فيتامين ب-5، فيتامين أ، فيتامين هـ، فيتامين ك، البوتاسيوم، المغنيسيوم، المنغنيز وغيرها.

تزويد الجسم بمضادات الأكسدة الضرورية.

تعزيز عمل جهاز المناعة.

دعم صحة القلب والدورة الدموية.

التقليل من مستويات الكوليسترول والدهون.

تزويد الجسم بالإنزيمات التي تساعد على الهضم بالإضافة إلى الماء والألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

تزويد الجسم بفيتامين أ واللوتيين وغيرها من العناصر التي تدعم صحة العين.

تعزيز صحة الشعر والحفاظ على مرونة البشرة وحمايتها من التجاعيد والترهل.

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان خاصة سرطان القولون والرئة والبروستاتا والثدي والعظام.

وبالرغم من فوائد المانجو إلا أن هناك محاذير تناول المانجو التي تتضمن تجنب تناول ما يزيد عن كوبين (330 غرام) من المانجو خلال موسم المانجو، وينصح بتناول المانجو في أي وقت من اليوم للحصول على فائدة المانجو مع ضرورة تجنب تناول المانجو أو أي نوع من الفاكهة قبل النوم أو بعد الوجبة مباشرة لأنها قد تتداخل مع عملية الهضم وتؤثر على امتصاص العناصر الغذائية ويفضل تناول المانجو قبل الوجبة بساعة أو بعد الوجبة بساعتين.