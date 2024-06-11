إليك أبرز الفوائد لحب الهال

فوائد حب الهال عديدة ومتنوعة، واستخداماته في المطبخ الشرقي واسعة، سواء في الطعام أو بعض المشروبات، ويُطلق اسم حَبّ الهال أو الحبهان أو الهيل أو حب الهيل، والذي يُبحَث عنه أيضًا بأسماء متعددة منها حبهان مطحون، أو بذور الحبهان أو حبة حبهان، على نوعَين من النباتات من الفصيلة الزنجبيلية، هما الأخضر والأسود، ولكلا النوعين ثمار مثلثة الشكل في مقطعها العرضي، وهي تحمل بذورًا سوداء صغيرة بداخلها، مع غشاء خارجي رقيق.

ما هو حب الهال ؟

يُعرف حب الهال باسم “مَلك التوابل”، وهو ثالث أغلى أنواع التوابل في العالم، ولا يتفوّق عليه إلا الزعفران والفانيليا، وهذا النوع من التوابل موطنه الأصلي في الهند وبوتان ونيبال وإندونيسيا. يُغطي هذا المقال العديد من المعلومات حول فوائد حب الهال التي يمكن أن تجعل حياتك أفضل.

المكونات الصحية لحب الهال أو الحبهان

وفقاً لقاعدة بيانات المغذّيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، يُعَدّ حب الهال (الحبهان) مصدرًا مهمًا لعناصر، مثل الحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك، لا سيما المنغنيز، وتشتمل العناصر الغذائية الأخرى الموجودة فيه على الكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات B وC، لكن بمستويات منخفضة.

يحتوي حب الهال أيضًا على كميات صغيرة من البروتينات والألياف الغذائية والأحماض الدهنية الرئيسية، وما يثير الدهشة هو أن حب الهال يحتوي على مركبات طبيعية ذات خصائص مضادة للأكسدة، ولهذه المركّبات خصائص مهمة في الوقاية من الأمراض، كما يحتوي حب الهال على عدد من المكونات النشطة التي تلعب دورًا في فوائد حب الهال، وأهم هذه المكونات:

التربينات: وهي فئة من المركّبات المعروفة بروائحها الزكية المرتبطة بالفوائد الصحية المضادة للأكسدة.

الفلافونويد والبروبانويد: وهما فئتان من المركّبات ذات الأنشطة المضادة للأكسدة التي تُنتِجها النباتات.

يوجينول – فينيل بروبانويد: الموجود أيضاً في القرنفل والقرفة وجوزة الطيب والريحان.

كيرسيتين – فلافونويد: الموجود في العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى.

خلات ألفا تربينيل و1.8 سينول: تعود رائحة حب الهال المميزة لهذه المركّبات.

أسيتات ألفا تيربينيل: التي توجد أيضاً في زيت الصنوبر.

1- سينول: الذي يوجد أيضاً في زيت الأوكالبتوس.

الليمونين: الذي يوجد أيضاً في زيوت الحمضيات.

أسيتات اللينيل: وهو تربين مشتق من اللينالول.

اللينالول: المعروف برائحته اللطيفة.

ما هي فوائد حب الهال ؟

يساعد حب الهال على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وربما يمنع بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان، كما أنه يساعد في علاج مرض السكري، ويساعد على التغلب على الاكتئاب، لذلك يمكنك تضمين حب الهال في نظامك الغذائي كما تفعل عادة، أو حتى تأخذ حليب حب الهال (المسمى أيضاً حليب إيلايشي elaichi) للاستفادة من ميزاته الرائعة. وتتضمن فوائد حب الهال ما يلي:

1. يحسّن صحة الجهاز الهضمي

وفقاً لدراسة هندية، يمكن استخدام حب الهال في المطبخ ليس فقط للنكهة، وإنما أيضاً لتعزيز أداء الهضم، إذْ تُحفِّز التوابل أيضًا عمليةَ الأيض (التمثيل الغذائي أو الاستقلاب)، نظراً لخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، كما أن حب الهال يحفّز إفراز الصفراء في المعدة، ما يساعد على زيادة الهضم والتمثيل الغذائي السليم للدهون، وتمنع التوابل أيضاً أمراضَ الجهاز الهضمي الأخرى، مثل حرقة المعدة والإسهال وغيرهما.

2. يمكن أن يعزز صحة القلب

حب الهال مضاد للأكسدة، ما يمكن أن يعزز صحة القلب، كما يحتوي أيضاً على الألياف، وهي العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتعزيز صحة القلب. يمكن للتوابل بصورة عامة أن تخفّض مستويات ضغط الدم، وهذا يفيد القلب أيضًا. ما عليك سوى تناول مزيج من ملعقة صغيرة من الكزبرة والقليل من حَبّ الهال مع كوب من عصير الخوخ الطازج.

يبدو أن حب الهال الأسود يعمل بشكل أفضل من ابن عمِّه الأخضر عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، ووفقاً لتقرير صادر عن كلية الطب بجامعة هارفارد، يُعَدّ حب الهال أحد المكونات التي عادة ما ينصح خبراء القلب بإدراجها في وجبة العشاء.

3. ربما يساعد في الوقاية من السرطان

أظهر حب الهال إمكاناته كعلاج طبيعي للسرطان، فقد أجريت عديد من الدراسات على الحيوانات، وأثبتت أنه يمكن استخدام التوابل لمنع تكوين السرطان أو تأخيره. وفقًا لدراسة واحدة أُجرِيت في المملكة العربية السعودية، قلَّل تناول مسحوق حب الهال من حدوث الأورام، كما قلل أيضًا من الالتهابات التي قد تشجع نموَّ الخلايا السرطانية، وتشير دراسة سعودية أخرى إلى أن حَبّ الهال لديه القدرة على علاج سرطان المعدة.

4. يساعد على إدرار البول

حب الهال له خصائص مُدرِّة للبول، يمكن أن تفيد في حالات ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والصرع، تساعد هذه الخصائص المدرِّة للبول أيضًا في إزالة السموم.

5. ربما يساعد في محاربة الاكتئاب

وفقاً لتقرير صحي، يمكن أن يساعد حب الهال في الواقع على التغلب على الاكتئاب، ما عليك سوى تناول بعض بذور الهال بعد غليها في الماء مع الشاي اليومي، وتناولُ هذا النوع من الشاي بانتظام يجعلك تحصل على نتائج أفضل.

6. قد يفيد في علاج الربو

لحب الهال دورٌ في مكافحة أعراض الرَّبو، مثل الصفير والسعال وضيق التنفس وضيق الصدر. تجعل التوابلُ التنفسَ أسهل من خلال تعزيز الدورة الدموية داخل الرئتَين، كما تحارب الالتهابَ المرتبطَ بتهدئة الأغشية المخاطية، ويقول تقرير آخر إنّه يمكن استخدام حَبّ الهال الأخضر لعلاج الربو والتهاب الشُّعَب الهوائية والعديد من مشكلات الجهاز التنفسي الأخرى.

7. ربما يساعد في علاج مرض السكري

حب الهال غني جدًا بالمنغنيز، وهو معدن يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتأكيد ذلك في هذا الجانب.

8. يحسّن صحة الفم

يمتلك حب الهال خصائص مضادة للميكروبات تعزز صحة الفم، ووفقاً للمجلة الأوروبية لطب الأسنان العام، فإن حَبّ الهال يمكن أن يحمي من مسببات الأمراض الفموية، مثل المكورات العقدية، كما ينشِّط الطعمُ المميزُ لحَبّ الهال تدفُّقَ اللُّعاب، وهذا يمكن أن يساعد في منع تسوس الأسنان.

9. يعزز الشهية للطعام

تؤكد إحدى الدراسات البولندية على استخدام حب الهال لعلاج قلة الشهية، حتى إن زيت حب الهال يمكن استخدامه منشِّطاً للشهية، كما يمكن أن يساعد حب الهال أيضاً في علاج مرض الهستوبلازما، وهي حالة يكون فيها أحد الأعراض هو عدم وجود شهية.

10. يخفّض مستويات ضغط الدم

وفقاً لدراسة هندية، يُخفِّض حب الهال ضغط الدم بشكل فعّال، ويمكنك ببساطة تضمين حب الهال في الحساء واليخنات، أو حتى المأكولات المخبوزة للحفاظ على مستويات ضغط الدم لديك بشكلٍ آمن.