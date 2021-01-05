إليك فوائد تناول الشوكولاتة في وجبة الإفطار

خلاف مذاق الشوكولاتة الذي يعشقه الكثيرون، تعتبر الشوكولاتة مصدرا للعناصر المفيدة للصحة، لأنها تحتوي على العناصر الغذائية الرائعة، ومنها الكالسيوم والحديد والفيتامينات.

استُخدِمت الشوكولاتة قديماً لعلاج كثير من المشاكل الصحية وأثبتت أنَّها من المواد الغذائية التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية.

وفي التقرير التالي، نستعرض فوائد تناول الشوكولاتة في وجبة الإفطار، جسمانياً ومعنوياً، وفقاً لموقع “برايت سايد” الأمريكي.

1- تحسين القوة العقلية

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يؤدون بشكل أفضل في العديد من الاختبارات العقلية والذاكرة.

الأمر الذي يرجع إلى أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ وتتجمع في أجزاء من الدماغ مسؤولة عن التعلم والذاكرة.

لذا، في حالة الرغبة في منح عقلك دفعة تركيز قوية، خاصة قبل الامتحانات، فإن الشوكولاتة الصباحية هي وسيلة ممتازة للقيام بذلك.

2- فقدان الوزن

أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الشوكولاتة تعد طريقة مثالية لفقدان الوزن، وذلك من خلال تناولها صباحاً، وذلك لتهدئة الرغبة الشديدة في تناول الطعام لبقية اليوم وخاصة الحلويات.

تناول الشوكولاتة في وجبة الإفطار، يساعد في تنظيم الشهية ويقلل من خطر الإفراط في تناول الطعام بكميات كبيرة.

3- معزز طبيعي للحالة المزاجية

يستيقظ الكثيرون صباحاً وهم في حالة مزاجية سيئة، لذا يمكن للشوكولاتة أن تحسن الحالة النفسية وتعزز المشاعر الإيجابية.

يحفز تناول الشوكولاتة إنتاج “الإندورفين” ويتفاعل مع المواد الكيميائية الأخرى التي تجعلنا نشعر بالسعادة مثل “السيروتونين” و”الدوبامين”، كما تشتهر أيضاً بتأثيرها المضاد للاكتئاب.

4- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

اتضح أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الشوكولاتة يومياً لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويعد النوع الداكن من الشوكولاتة تمريناً رائعاً للقلب، فهي تساعد على تقليل ضغط الدم واسترخاء الأوعية الدموية بفضل أكسيد النيتريك الذي تنتجه مركبات “الفلافونويد” الموجودة بها.

كما يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تخفض مستويات الكوليسترول الضار، والذي يمكن أن يسد الشرايين بكميات كبيرة، ويرفع مستويات الكوليسترول الجيد.

5. داعم للتمارين الصباحية

تعزز الشوكولاتة الداكنة مستويات أكسيد النيتريك وتوفر انتعاشاً ونمواً أفضل للعضلات، مما يجعلها فكرة جيدة لإضافة بعض الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو إلى وجبتك الصباحية قبل التمرين أو بعده.