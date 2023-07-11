إليك مخاطر الإفراط في تناول الفواكه

الفواكه من الأطعمة المفضلة لدى كثيرين، وعلى الرغم من فوائدها إلا أن تناول كميات كبيرة منها من الممكن أن يشكل خطورة على صحة الإنسان، حيث ذكرت تقارير طبية أن الإفراط في تناول الفاكهة قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية وحدوث اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي.

تعرفوا على مخاطر الإفراط في تناول الفواكه

وقالت التقارير إن الأطباء عادة ما ينصحون بأكل الفواكه يومياً، بحيث لا تتجاوز نسبتها في النظام الغذائي 15%، على أن تكون باقي النسب مقسمة كما يلي: 30% حبوب كاملة، 25% منتجات الألبان، 20% خضروات، و10% لحوم وبقوليات.

وأشارت إلى أن هذه النسب تعتبر مثالية لنظام غذائي متوازن ضروري، من أجل المحافظة على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لافتة إلى أنه لهذا السبب، فإنه لا يوصى باستبدال الأطعمة الأخرى بالفواكه، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى نقص في البروتينات والدهون والفيتامينات والعناصر المعدنية التي يحتاجها الإنسان.

ونوهت التقارير إلى أن الفواكه تحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، لافتة إلى أن ارتفاع مستوى هذا السكر في الجسم، من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بداء السكري.

ولفتت إلى أن الإفراط في تناول الفواكه من الممكن أن يؤدي أيضاً إلى الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ وتكون الغازات في الجسم، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان، قد يتسبب تناول الفاكهة في حدوث رد فعل تحسسي زائف، حيث تتشابه أعراضه مع أعراض الحساسية، وتشمل: احمرار الجلد، الغثيان، التورم، الإسهال.