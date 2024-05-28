الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليك مشروب لذيذ يساعدك على إنقاص الوزنك

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 28 - مايو - 2024 11:21 صباحًا
انقاص الوزن

انقاص الوزن - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

كشف أحد خبراء التغذية أن مشروب الشوكولاتة الساخنة يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن ومنع الشعور بالجوع.

وقال الخبير ستيف بينيت، مؤلف كتاب Fiber First (الألياف أولا): “إن تناول المزيد من الألياف في نظامك الغذائي يجعلك تأكل كميات أقل وتشعر بالشبع لفترة أطول، لأنها بطيئة الهضم. يحتوي مسحوق الكاكاو، والذي هو المكون الرئيسي في الشوكولاتة الساخنة، على نسبة عالية من الألياف”.

وقدّم بينيت وصفة صحية بسيطة لمشروب الشوكولاتة الساخنة، تتكون من 200 مل من الحليب الدافئ، وملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو العادي، وملعقتين صغيرتين من محلي “ستيفيا” (بديل للسكر يتم استخراجه من أوراق نبات ستيفيا ريبوديانا في مناطق باراغواي والبرازيل).

وأضاف ستيف: “الأنظمة الغذائية كلها تعتمد على التخلي عن الأطعمة اللذيذة، والناس لا يحبون ذلك. إذا وضعت الألياف أولا، يمكنك أن تأكل ما تريد بعد ذلك، ولكن سينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل، لأنك تشعر بالشبع”.

يذكر أن مسحوق الكاكاو يحتوي على نحو 28% من الألياف.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من الصحة

الحليب
الحليب الخام ينقل فيروس إنفلونزا الطيور إلى الفئران
تناول الطعام- تعبيرية
هل سألت نفسك لماذا تتعرق أثناء تناول الطعام؟ هذه الأسباب
الواقي الشمسي
إليك الأسباب التي تجعل استخدام واقي الشمس ضرورياً

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
احتراق دراجات نارية على طريق المطار
فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!