إليك 4 وصفات للإفطار تزيد إفراز هرمون السعادة

يعتبر الإفطار ليس فقط بداية يومنا بل فرصة لتحسين حالتنا المزاجية والصحية عبر اختيار الأطعمة المناسبة، بحسب ما يؤكده خبراء التغذية.

فيما يأتي 5 أفكار لوجبات الإفطار يمكنها أن تساعدنا في إطلاق هرمونات السعادة، والحفاظ على صحتنا وسلامتنا.

الشوفان

مصدر رائع للكربوهيدرات المعقدة، التي تساعد على زيادة مستويات السيروتونين، وهو هرمون أساسي يعمل على تنظيم الحالة المزاجية.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول الشوفان يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج السيروتونين.

ولتحضير طبق شهي، اطبخ الشوفان مع التمر والقرفة، وأضف إليها بعض الفاكهة الموسمية اللذيذة، أو حبيبات الشوكولاتة الداكنة.

عصير الموز مع اللوز

الموز غني بالتريبتوفان؛ وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى السيروتونين، والذي يطلق عليه “هرمون السعادة”.

وأبرزت دراسة في علم الأدوية النفسية أن اتباع نظام غذائي غني بالتريبتوفان يرتبط بزيادة استقرار الحالة المزاجية والسعادة العامة.

امزج موزة مع حليب اللوز وحفنة من اللوز وملعقة صغيرة من العسل، هذا العصير ليس سريعًا وسهل التحضير فحسب، بل إنه غني أيضًا بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب 6، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم الحالة المزاجية.

بودينغ بذور الشيا مع التوت

بذور الشيا غنية بأحماض أوميغا 3، التي ترتبط بانخفاض أعراض القلق والاكتئاب.

وتشير الأبحاث المنشورة في Frontiers in Psychology إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية فعالة في تعزيز مستويات السيروتونين، ومن ثم تحسين الحالة المزاجية.

ويمكنك نقع بذور الشيا في حليب جوز الهند طوال الليل. وفي الصباح، قم بإضافة التوتيات الطازج لها مثل الفراولة والتوت الأزرق، التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

اللبن مع العسل والمكسرات

يُعد اللبن مصدرًا رائعًا للبروبيوتيك، وهو مفيد لصحة الأمعاء. وترتبط الأمعاء الصحية بتحسن الحالة المزاجية والوضوح الذهني.

وتؤكد الأبحاث في عيادات أمراض الجهاز الهضمي في أمريكا الشمالية على العلاقة بين الأمعاء والدماغ وتأثيرها على الحالة المزاجية.

ويمكنك الاستمتاع بوعاء من اللبن مع ملعقة صغيرة من العسل وحفنة من المكسرات المختلطة وبعض البذور. لا يوفر هذا المزيج دفعة من الطاقة فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على مزاج متوازن طوال اليوم.